Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маколей Калкин женится во второй раз

Маколей Калкин женится во второй раз

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин женится на Бренде Сонг, с которой он встречается почти пять лет и вместе растит сына.

Как сообщает People со ссылкой на свои источники, актер недавно сделал предложение своей возлюбленной. Папарацци удалось сфотографировать пару по улице вместе с их сыном Дакотой, на пальце Бренды было видно кольцо с огромным бриллиантом.

Со своей избранницей актер познакомился в 2017 году на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде". Вскоре после этого они начали встречаться.


Маколей Калкин и Бренда Сонг

Подробности личной жизни пара, однако, старается держать в тайне. Калкин не стал комментировать даже беременность Бренды: в апреле прошлого года у них родился сын — мальчика назвали Дакота в честь сестры Калкина, которая погибла в автокатастрофе.

Для Калкина это будет уже второй брак. Впервые он женился в 17 лет, и его избранницей стала актриса Рэйчел Майнер. Их брак продержался недолго: спустя четыре года супруги развелись.

После развода актер встречался с Милой Кунис. Их роман начался в 2002 году и продлился десять лет. До свадьбы дело не дошло: инициатором расставания стала Кунис.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для человека
Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для
В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103 школы
В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103
Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored
Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl
Blizzard намерена поделиться новостями по Warcraft, Overwatch и Diablo
Blizzard намерена поделиться новостями по Warcraft, Overwatch и Diablo
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб
Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте
Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте
Новинка в Game Pass — игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master уже доступна
Новинка в Game Pass — игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master уже
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Срочные займы онлайн
Срочные займы онлайн
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку

Топ на сегодня

Индивидуальная трудовая деятельность
Индивидуальная трудовая деятельность
Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский левша»
Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский
Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году
Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы
Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы

Еще по теме

Что? Маколей Калкин назвал сына женским именем
СМИ: Маколей Калкин и Бренда Сонг держались за руки и мило общались на вечеринке друзей
Маколей Калкин собирается стать отцом
Маколей Калкин рассказал о трудном детстве (ФОТО)