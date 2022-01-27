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Макс Фадеев прошелся по Ольге Бузовой

Макс Фадеев прошелся по Ольге Бузовой
Продюсер Макс Фадеев считает артистку жертвой. За несколько лет Ольга Бузова превратилась из скромной телеведущей в мегапопулярную певицу, которая собрала миллионную армию поклонников. Но приветствуют это далеко не все. Ольгу постоянно критикуют за примитивность репертуара, посредственные вокальные данные, безвкусицу на сцене… Кроме того, многим не нравится, что Бузовой стало очень много, она буквально везде. Хотя есть те, кто за нее заступается, говоря, что виновата тут не она. Так, прослушав запись выступления певицы на VK Fest, Максим Фадеев высказался. «Я никогда не буду осуждать эту девчонку, которая пытается зарабатывать деньги любым способом. Люди, которые рядом с ней, толкают ее на разные странные поступки. Поэтому вина тут даже не Бузовой, а тех, кто легализует ее в публичном пространстве как певицу и актрису. Я имею в виду продюсеров, руководителей телеканалов, театров», — говорит один из самых известных звездных наставников России.
Ольга Бузова По мнению 53-летнего мэтра, Бузову нам представляют как певицу, подчеркивая — это хорошо. Именно поэтому народ уже привык к ней и спокойно воспринимает ее на сцене. А если бы, показывая Ольгу, нам говорили, что это плохо — то и реакция была бы другая. Фадеев считает, что исполнительница хита «Мало половин» не виновата, ее просто обманывают, ею манипулируют. «Она тоже жертва... Тех людей, которые на всем этом зарабатывают. Они обманывают, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители. Что мне говорить о Бузовой? Девочка не в своей профессии — это очевидно», — признается Максим Александрович. Он по-прежнему считает Ольгу прекрасной телеведущей и считает, что ей нужно больше времени уделять именно этой профессии. «Почему нужно быть обязательно еще певицей, актрисой, космонавтом, кем угодно, только не тем, что лучше всего получается?» — недоумевает музыкант.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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