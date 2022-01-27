Максим Галкин запечатлел Пугачеву на прогулке в стильном розовом пуховике

45-летний телеведущий Максим Галкин сфотографировал 72-летнюю Аллу Пугачеву во время прогулки в модном зимнем образе. Галкин и Пугачева живут в загородном замке с 8-летними двойняшками Гарри и Лизой в деревне Грязь. Сначала, Максим отправил детей в школу, а потом похозяйничал на кухне, самостоятельно приготовив завтрак. Шоумен сварил на завтрак пельменей. «Я думал, что мне съесть с утра. Я же теперь вам рассказываю, как я живу... Я решил сварить пельмешек! Но там пока одна лаврушка плавает, но скоро я туда бабахну пельмешек. А что? Здоровое питание! Диета!» — пошутил Галкин. После плотного завтрака шоумен вышел на прогулку с супругой. Галкин сфотографировал Примадонну в заснеженном саду. Пугачева выбрала для прогулки стильный пуховик пыльно-розового оттенка с молниями на рукавах. Поверх вязаной шапки певица накинула объемный капюшон. Пугачева повернулась к мужу, показав лишь половину улыбающегося лица.Алла Пугачева «Аллуся❤️», — лаконично подписал фото Максим. «Всегда приятно смотреть на Вашу семью ❤️», «Максим!!!Очень хочется побольше фоток с нашей Красавицей!!!😘», «Максим! Аллуся - красотка! 😍», «Как всегда прекрасна 😍❤️ наша Алла Борисовна 😍😍❤️❤️», «Юный овал😍», «Какая красивая куртка!!🔥 и как цвет Алле идёт!❤️», «Этот взгляд!!! Алла Борисовна необыкновенная! Стиль, ум, мудрость, красота, тактичность, обаяние, интеллигентность! Ах❤️❤️❤️!!!»,— высказались поклонники звездной семьи. Галкин также ответил подписчикам, почему долго не выходил на связь. «Сидим дома с Аллой, отдыхаем. Дети в школе. Недавно были съемки, а так мы дома. Все мои коллеги публикуют кадры с отдыха – пляжи, океаны. Но мы как-то никуда не выбрались», — рассказал телеведущий.