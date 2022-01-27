Министерство торговли США прокомментировало дефицит чипов Xbox Series X | S и других устройств





Проблема с дефицитом чипов и полупроводников напрямую сказывается на игровых приставках Xbox Series X | S. Компания Microsoft не может выпустить на рынок столько игровых приставок нового поколения, сколько хотят приобретать игроки. Дефицит является здесь не единственной проблемой, еще есть и повышенный спрос.

Министерство торговли США опубликовало пресс-релиз, в котором высказало свою позицию по поводу дефицита чипов и полупроводников. Основные тезисы из этого отчета:

Если раньше у производителей устройств было чипов на 40 дней производства, то сейчас на 5 дней. Соответственно, они не могут нарастить количество производимого оборудования и при минимальном сбое в цепи поставок придется останавливать предприятия. Например, при возникновении проблем с логистикой из-за стихийного бедствия, нестабильной ситуации в мире или введения новых ограничений на фоне пандемии.Министерство торговли США отмечает, что Конгресс США должен выделить $52 млрд на внутреннее производство полупроводников, которое может частично решить проблемы.Большинство предприятий по производству полупроводников работают с загрузкой 90% и выше, что означает отсутствие возможности повысить производство без строительства дополнительных мощностей.

В отчете говорится, что не менее чем до второго квартала 2022 года проблема будет стоять очень остро, при позитивном варианте развития событий.