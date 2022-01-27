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Настасья Самбурская в бикини похвасталась своей фигурой

Настасья Самбурская в бикини похвасталась своей фигурой
34-летняя актриса и певица Настасья Самбурская поделилась пикантным фото из Доминиканы. Звезда вернулась к активной жизни в соцсетях после цифрового детокса, который у нее затянулся на месяц..  «Всем привет! Мне кажется, что среда — самый прекрасный день, чтобы нагло и дерзко ворваться в инстаграм через месяц отсутствия. Надеюсь, пока меня не было, другие блогеры, актеры, инфлюенсеры и прочие уважаемые люди верой и правдой отрабатывали тут за меня? Я, кстати, успела побывать в Доминикане (больше туда не планирую) и переболеть омикроном по возвращении», — сообщила Самбурская.
Настасья Самбурская в бикини Актриса и певица перенесла новый штамм коронавирусной инфекции в легкой форме. Настасья сообщила, что уже здорова. Она готова вернуться к работе после каникул и карантина. «Впереди съёмки в двух проектах, гастроли со спектаклем в Балаково, Пензу, Саранск и Самару, поездка на родину и много чего интересного! Скучали? Все кто нет, сообщите обязательно», — иронично перечислила уроженка Приозерска Ленинградской области. Актриса сериала «Беспринципные» привела в восторг Наталью Рудову, певицу Славу и других своих звездных приятельниц. «Вау! Красотка», — воскликнула телеведущая Светлана Бондарчук. Поклонники звезды сериала «Универ 10 лет спустя» также осыпали ее комплиментами. «Фигурка просто бомба. Вы прелесть», «Наконец-то, с возращением! Мы скучали», «Сказочная, что тут скажешь! Фигурка отличная», «Тело просто шик. Как Амазонка», «Научите, как месяц не заходить в инстаграм», — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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