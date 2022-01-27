Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Подольская сообщила, что она свободна

Наталья Подольская сообщила, что она свободна
Певица Наталья Подольская призналась, что может делать что хочет. Артистка и Владимир Пресняков давно счастливы в браке. Артисты уверены, что секрет прочности их отношений в абсолютном доверии. 39-летняя Наталья Подольская является не только успешной певицей, но еще и счастливой женой. Еще в 2005-м артистка начала встречаться с Владимиром Пресняковым-младшим, в браке с которым живет до сих пор. Конечно, у влюбленных случались и серьезные ссоры, и кризисы в отношениях, но раз за разом они умудрялись преодолевать все эти препятствия. Подольская уверена, что секрет крепких семейных отношений в доверии. «Я считаю себя абсолютно свободным человеком. Могу пойти, куда хочу, платье любое выбрать. Мой муж меня не ограничивает из-за каких-то там комплексов», — подчеркнула Наталья.
Наталья Подольская с мужем При этом артистка никогда не позволяет себе лишнего. Ее не интересуют другие мужчины, поэтому у Преснякова нет поводов для ревности. Сейчас влюбленные воспитывают двоих общих сыновей. Мальчики еще совсем маленькие, но родители уже позаботились об их будущем, купив наследникам квартиры в столице. «Мы хотим хоть чем-то детям во взрослой жизни помочь. Поэтому купили им квартиры. Квартиры на одной лестничной площадке, рядышком», — подчеркнула певица в эфире шоу Аллы Довлатовой для «Русского Радио». Артистка всегда находит время на мальчиков, успевая при этом и заниматься творчеством. В ближайшие пару месяцев выйдут сразу две новые песни Подольской. Наталья неоднократно рассказывала, что еще не все сказала своим слушателям. Звезде есть, куда расти, поэтому она намерена и дальше развивать карьеру.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Наталья Подольская сообщила, что она свободна
Наталья Подольская сообщила, что она свободна
Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре, продолжительность кампании и прочее
Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре,
Разработчики HITMAN Trilogy признали проблему с DLC на Xbox
Разработчики HITMAN Trilogy признали проблему с DLC на Xbox
ГИБДД начала массовые облавы на обладателей поддельного техосмотра
ГИБДД начала массовые облавы на обладателей поддельного техосмотра
Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для человека
Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для
В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103 школы
В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103
Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored
Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl
Blizzard намерена поделиться новостями по Warcraft, Overwatch и Diablo
Blizzard намерена поделиться новостями по Warcraft, Overwatch и Diablo
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб

Топ на сегодня

Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский левша»
Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы
Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы
Борис Корчевников рассказал о тайной сестре
Борис Корчевников рассказал о тайной сестре
Кулоны-гайки и кольца-бритвы: 9 украшений, которые похожи на запчасти
Кулоны-гайки и кольца-бритвы: 9 украшений, которые похожи на запчасти

Еще по теме

Наталья Подольская хочет, чтобы сын стал музыкантом
Подольская откровенно поведала о собственных отношениях с Пресняковым
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном отдыхают на Мальдивах: кормление акул и райские пейзажи
В СМИ поговаривают о второй беременности Натальи Подольской