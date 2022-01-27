Наталья Подольская сообщила, что она свободна

Певица Наталья Подольская призналась, что может делать что хочет. Артистка и Владимир Пресняков давно счастливы в браке. Артисты уверены, что секрет прочности их отношений в абсолютном доверии. 39-летняя Наталья Подольская является не только успешной певицей, но еще и счастливой женой. Еще в 2005-м артистка начала встречаться с Владимиром Пресняковым-младшим, в браке с которым живет до сих пор. Конечно, у влюбленных случались и серьезные ссоры, и кризисы в отношениях, но раз за разом они умудрялись преодолевать все эти препятствия. Подольская уверена, что секрет крепких семейных отношений в доверии. «Я считаю себя абсолютно свободным человеком. Могу пойти, куда хочу, платье любое выбрать. Мой муж меня не ограничивает из-за каких-то там комплексов», — подчеркнула Наталья.Наталья Подольская с мужем При этом артистка никогда не позволяет себе лишнего. Ее не интересуют другие мужчины, поэтому у Преснякова нет поводов для ревности. Сейчас влюбленные воспитывают двоих общих сыновей. Мальчики еще совсем маленькие, но родители уже позаботились об их будущем, купив наследникам квартиры в столице. «Мы хотим хоть чем-то детям во взрослой жизни помочь. Поэтому купили им квартиры. Квартиры на одной лестничной площадке, рядышком», — подчеркнула певица в эфире шоу Аллы Довлатовой для «Русского Радио». Артистка всегда находит время на мальчиков, успевая при этом и заниматься творчеством. В ближайшие пару месяцев выйдут сразу две новые песни Подольской. Наталья неоднократно рассказывала, что еще не все сказала своим слушателям. Звезде есть, куда расти, поэтому она намерена и дальше развивать карьеру.