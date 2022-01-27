Нюша довела себя до нервного срыва из-за близкого человека

Певица Нюша поделилась переживаниями. Сегодня у артистка все в порядке — карьера сложилась, счастье в семье, муж, двое детей. Но чтобы прийти к такой счастливой картинке, певице пришлось пройти через боль и слезы. Сегодня она рассказала, что в юности пережила настоящую трагедию — когда не понимала, как жить дальше. Ей приходилось работать на износ, так хотел ее отец-продюсер. Недосып, проблемы со здоровьем, отсутствие времени на личную жизнь практически сломили звезду. «Я оказалась заложником своей популярности. Жизнь прекратилась в «день сурка» — бегство по замкнутому кругу. Дикая усталость… Не могу элементарно отоспаться… Я поняла, что нахожусь в состоянии, близком к депрессии», — поделилась певица в Инстаграме. Как-то прямо с самолета певица приехала получать премию и вместо радости испытала только опустошение и боль. «Забрала награду, доехала до дома и разрыдалась», — рассказала певица. Девушка обратилась за помощью к папе, своему продюсеру. Но тот, музыкант старой закалки, отказался ее понимать: мол, пока есть заказы, нужно работать на всю катушку, иначе вся команда останется без денег.Нюша «Я не могла пойти против папы и команды. Ведь папа столько вложил в меня и мой проект. Даже пожертвовал своим единственным жильем… », — рассказала Нюша. Напряжение накапливалось и в какой-то момент дошло до нервного срыва: «Мне поставили в расписание 7 сольных концертов подряд… После седьмого я чувствовала себя как загнанная лошадь. Полное опустошение, физическое и моральное… Закрылась в ванной и разрыдалась. Любовь к близким приводит к перекосам…». У Нюши случился нервный срыв, потому что она перестала понимать – как разорваться между тем, чтобы быть благодарной дочерью и желанием жить счастливой жизнью? И только со временем Нюша научилась отстаивать свои интересы и нашла баланс в жизни. Пока в карьере у артистки перерыв — она посвятила себя материнству: певица воспитывает двоих детей, дочку Симбу и сына. Недавно в сторис в Инстаграме она рассказала, как начиналась ее карьера и вспомнила, как провалилась на «Фабрике звезд». В тот момент в жюри сидела Алла Пугачева.