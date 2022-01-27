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Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored

Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз новой игры про Чернобыль — S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored. Проект вышел в апреле 2021 года в Steam, а теперь он добрался и до игровых консолей. Купить в Microsoft Store игру S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored для приставок Xbox можно за $13,49.

S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored

Балансируя на грани человечности и неизвестности, мы погружаемся в удивительное путешествие, все дальше уводящее нас от реальности.
Перейти в Microsoft Store

Действия игры S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored разворачиваются в Чернобыльской зоне спустя несколько месяцев после катастрофы. Сам проект выполнен в жанре научно-фантастической FPS-головоломки. В игре рассказывается история института S.W.A.N., который проводил опасные исследования по медицине.

Игра S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored предлагает полную русскую локализацию.


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По материалам: newxboxone

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