Новинка в Game Pass — игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master уже доступна





Сегодня состоялся релиз игры Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Сразу после релиза игра стала доступна в подписке Game Pass на Xbox и PC.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master! — это ритм-игра, в которой нужно нажимать две ноты, чтобы исполнять музыку. Всего в игре на старте более 70 песен — от популярных аниме-песен и музыки из игр до классики и поп-музыки. Игра предлагаете различные соревновательные режимы, в том числе локальные. Ниже можно посмотреть трейлер, который приурочили к релизу Taiko no Tatsujin: The Drum Master.

Отметим, что доступна игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master и для отдельной покупки — ее стоимость составляет $49,99.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

Набирайте очки, повторяя последовательность из нот «дон» и «кацу» в игре Taiko no Tatsujin: The Drum Master! Вас ждут более 70 песен, локальный многопользовательский режим и сетевые рейтинговые матчи. Зажгите свой дух барабанщика!

