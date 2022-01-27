Новый избранник актрисы Регины Мянник отнял детей у экс-жены

Актриса Регина Мянник закрутила роман с бизнесменом Павлом Свирским, с которым шесть лет состояла в Браке Лада Дэнс. Громкий скандал разгорелся вокруг личной жизни бывшего мужа Лады Дэнс, с которым она прожила в браке с 1996 по 2002 годы. Певица после развода с предпринимателем так и не вышла вновь замуж, а вот Павел Свирский несколько раз побывал в ЗАГСе. С последней, пятой по счету, супругой Людмилой бизнесмен развелся в 2021 году после десяти лет брака. По слухам, причиной их расставания стал роман Павла с актрисой Региной Мянник, отношения с которой он подтвердил почти сразу же после ухода от жены. Брак Свирский расторг тихо и мирно – не стал делить с Людмилой совместно нажитое имущество и согласился на то, что их общие дочери будут жить с мамой. Однако спустя год предприниматель резко поменял свое решение и отобрал наследниц у экс-супруги, обвинив ее в пьянстве.Регина Мянник и Павел Свирский Выяснилось, что олигарх изначально поставил бывшей супруге ряд ограничений, которые ей следовало соблюдать, если она хочет воспитывать детей. Так, Людмиле нельзя было возвращаться домой позже 21:00, запрещалось принимать гостей, а в коттедже поставили камеры видеонаблюдения, чтобы Свирский имел возможность следить за происходящим. При этом общаться с Людмилой бизнесмен категорически не желал и даже не разрешал ей входить в дом, когда он навещал дочерей. Выгонял на улицу Павел и 13-летнего сына экс-супруги от предыдущего брака.Регина Мянник и Павел Свирский «Я буду заходить и заезжать, когда посчитаю нужным. Я тебя попросил! Подождать на веранде, так как мне тебя и твоего сынка видеть противно», — говорил он.Людмила пыталась угодить бывшему мужу, но так и не смогла с ним поладить – Свирский инициировал судебные разборки из-за дочерей, а когда супруга отличилась на слушании, увез девочек к себе и вот уже больше месяца не дает матери их увидеть. К слову, от разных жен у олигарха подрастают в общей сложности семеро детей. Лада Дэнс тоже подарила супругу наследников – сына Илью, которому сейчас 24 года, и дочь Елизавету – ей 20 лет. Однако с певицей предприниматель не устраивал судебных разборок, хотя развелись они тоже из-за его неверности.