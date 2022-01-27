О болезни Андрея Малахова рассказал онколог

Давно ходят слухи, что ведущий Андрей Малахов серьезно болен. С конца прошлого года ходят страшные слухи про ведущего Андрея Малахова. После обзора одного YоuTube-блогера, который, что называется, «разложил по полочкам» информацию в доказательство, что телеведущий борется с онкологией. Якобы он лечится в Германии, куда летает в перерывах между пулами съемок своих шоу. Сам ведущий не комментировал эту информацию, его родные и близкие также молчат, но муссирование темы в сети продолжается. К дискуссии подключились и ведущие онкологи, которые по просьбе представителей СМИ прокомментировали то, как выглядит ведущий и почему носит парик.Андрей Малахов «Парик не выдает заболевание — человек может его носить по абсолютно другим причинам. Отечность и лшиний вес также не обозначают онкологию — эти же проявления могут возникать при иных заболеваниях: сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ. Если допустить, что причиной значительных внешних изменений человека стало всё-таки онкозаболевание, то пациент может спокойно продолжать работать практически в своём привычном графике и параллельно получать лечение. Большинство наших пациентов так и делают», — рассказал News.ru заслуженный врач России, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков. Напомним, впервые в парике на съемках Андрей Малахов начал появляться в октябре прошлого года. Именно тогда появились слухи о том, что у телеведущего есть проблемы со здоровьем. Но пока, к счастью, слухи о болезни ничем не подтверждены. Малахов продолжает работать, быть активным в соцсетях.