Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
Сегодня, 20:10
Microsoft объявила список игр, которые получат бесплатно на приставках Xbox по программе Games With Gold в феврале. Игры смогут забрать бесплатно пользователи, которые имеют активную подписку Xbox Live Gold, в том числе Xbox Game Pass Ultimate.
Ниже можно видеть список бесплатных игр по Games With Gold на Xbox One и Xbox Series X | S, которые подготовили на февраль:
Broken Sword 5: The Serpent’s Curse — 1-28 февраля
Aerial_Knight’s Never Yield — 16 февраля — 15 марта
Hydrophobia — 1-15 февраля
Band of Bugs — 16-28 февраля
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По материалам: newxboxone