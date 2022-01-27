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Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале

Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале


Microsoft объявила список игр, которые получат бесплатно на приставках Xbox по программе Games With Gold в феврале. Игры смогут забрать бесплатно пользователи, которые имеют активную подписку Xbox Live Gold, в том числе Xbox Game Pass Ultimate.

Ниже можно видеть список бесплатных игр по Games With Gold на Xbox One и Xbox Series X | S, которые подготовили на февраль:



Broken Sword 5: The Serpent’s Curse — 1-28 февраля



Aerial_Knight’s Never Yield — 16 февраля — 15 марта



Hydrophobia — 1-15 февраля



Band of Bugs — 16-28 февраля


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По материалам: newxboxone

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