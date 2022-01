Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале





Microsoft объявила список игр, которые получат бесплатно на приставках Xbox по программе Games With Gold в феврале. Игры смогут забрать бесплатно пользователи, которые имеют активную подписку Xbox Live Gold, в том числе Xbox Game Pass Ultimate.

Ниже можно видеть список бесплатных игр по Games With Gold на Xbox One и Xbox Series X | S, которые подготовили на февраль:

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse — 1-28 февраляAerial_Knight’s Never Yield — 16 февраля — 15 мартаHydrophobia — 1-15 февраляBand of Bugs — 16-28 февраляWatch this video on YouTube