Официально: Crusader Kings 3 выходит на Xbox Series X | S в марте, сразу в Game Pass





Издательство Paradox поделилось долгожданной новостью по консольным версиям игры Crusader Kings 3. Проект был анонсирован для приставок Xbox Series X | S и Playstation 5 еще летом 2021 года, и его релиз ожидали до конца года, но выход игры затянулся. Сегодня объявили дату выхода Crusader Kings 3 на консолях — 29 марта 2022 года.

Crusader Kings 3 — глобальная стратегия, и разработчикам было непросто положить управление в ней на геймпад. Ниже можно посмотреть ролик, в котором они рассказывают, как справились с данной задачей. Разработчики указывают, что смогли сделать игру более дружелюбной к новичкам, упростив и улучшив обучение.

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Напомним, что Crusader Kings 3 вышла в 2020 году на PC сразу в Game Pass, и игра была отлично воспринята критиками и игроками. В феврале игра на PC должна получить первое крупное DLC.

Сразу после релиза на Xbox Series X | S игра Crusader Kings 3 будет в Game Pass. Версия для Xbox One к релизу не запланирована.