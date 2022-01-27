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Олег Меньшиков высказался о скандальном увольнении режиссера

Олег Меньшиков высказался о скандальном увольнении режиссера
Известный режиссер высказал свои претензии к худруку и актеру Олегу Меньшикову. Сегодня Олег Долин удивил общественность открытым письмом, в котором рассказал о скандальной ситуации в Театре Ермоловой. Режиссер заявил, что давно готовил долгожданную премьеру, но худрук учреждения Олег Меньшиков неожиданно уволил его. Причем об увольнении Олег Долин узнал не из личной встречи, а из смс-сообщения. В открытом письме режиссер обратился непосредственно к бывшему руководителю. Он подозревает, что его постановку «Двенадцатая ночь» попросту хотят украсть. «Новогодние празднества, Ваш отпуск и как результат — репетиции с участием «Вашей команды» должны начаться за девять дней до заявленной премьеры. Я не ошибся? Что это может означать — что Вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость», — негодует Долин. Постановщик отметил, что впервые сталкивается с подобной ситуацией и считает ее вопиющей. «И тот абсолютно бандитский захват, который случился, когда я получил звонок из театра и мне сообщили о срочной необходимости сдать пропуск (видимо, чтобы я, не дай Бог, на поклоны не вышел на премьере), побуждает меня открыто заявить о своей позиции», — пишет он.
                                                Олег Меньшиков Более того, Долину не заплатили за полгода изнурительной работы. По словам режиссера, сам Меньшиков не занимался спектаклем, так как улетел в отпуск. «Конечно, отмены спектаклей и скандалы, не прекращающиеся в Вашем театре, должны были меня насторожить, — заявил постановщик. — Но Вы прекрасно знаете, какими были мои мотивы — их я не скрывал. Я относился к Вам с огромной симпатией доверием и уважением. Я был педагогом на Вашем курсе в ГИТИСе. «Был», поскольку я не очень понимаю, как теперь смогу войти в аудиторию к студентам и что смогу им говорить, чему учить, когда их мастер поступил так, как поступили Вы». Режиссер призвал Олега Евгеньевича ответить на его возмущение и тот записал видеоролик, в котором жестко разнес оппонента. Худрук театра уверяет, что от решения финансовых вопросов Долин отказался сам. «Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. Никто не умолял и не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля, но ты и от этого отказался. Теперь самое интересное, скажи, какому художественному руководителю придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков — ведущие артисты Театра Ермоловой? Это что я такое должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей?» — говорит Меньшиков. Он не стал вдаваться в подробности, что именно смутило его в «Двенадцатой ночи», но заверил: показывать спектакль зрителям недопустимо. «Может быть, самое время подумать, почему закончились ничем твои работы в Театре имени Пушкина, в Молодежном театре, теперь вот в Театре Ермоловой? Может быть, поискать причины в себе самом? Ты обвинил театр, то есть меня, в краже твоего спектакля. Если бы я хотел что-то украсть, то украл бы что-то поталантливее, — съязвил руководитель. — <…> Ты беспокоился о студентах? Ты не нервничай, два двадцатиминутных отрывка педагогической деятельности — не самый большой вклад в театральную педагогику. И последнее. Упоминание про мой отпуск и скандалы, будоражащие театр, которые должны были тебя заставить задуматься — вот это низость, человеческая подлость. Любой художник имеет право на провал, но должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. У тебя, как выяснилось, ни того ни другого. Это мой последний разговор с тобой. Для меня ты нерукопожатный».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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