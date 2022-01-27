Первый сезон в Splitgate начнется уже завтра, представлен трейлер





Разработчики Splitgate еще на прошлой неделе объявили о своих планах скоро начать первый сезон в игре. Проект еще официально даже не вышел из беты, поэтому сами разработчики говорят, что начнется «первый бета-сезон». Стартует он уже завтра — 27 января 2022 года.

Первый сезон в Splitgate стартует одновременно на всех платформах, где присутствует проект, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. По словам разработчиков, продлится он от 3 до 4 месяцев. Одна из главных функций в рамках первого сезона — выход режима «Кузница», которая позволит игрокам создавать свои собственные карты.

Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к выходу первого сезона в Splitgate. Напомним, что сама игра Splitgate является условно-бесплатно, и она представляет собой сочетание Portal и Halo.

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