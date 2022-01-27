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Подсчитана суммарная стоимость игр в Game Pass

Подсчитана суммарная стоимость игр в Game Pass


Подписка Game Pass изначально позиционировалась, как сервис, который предлагает «100+ игр». За годы существования сервиса он серьезно расширился, как проектами сторонних издательств и студий, так и играми от внутренних студий Xbox.

В прошлом году игроки подсчитывали, что суммарно в Game Pass за год добавили игр более чем на $6300. Теперь же Twitter-аккаунт _XboxNews решил подсчитать текущую стоимость всех игр, которые включены в подписку Game Pass. Согласно его расчетам, сейчас в Game Pass игр на $11 949, что эквивалентно 930 000 рублей (плюс/минус, учитывая сильно скользящий в последнее время курс).

При этом, отмечается, что Metacritic у 24 игр из Game Pass рейтинг выше 90 баллов, а у 86 игр из Game Pass рейтинг выше 85 баллов. Ниже можно посмотреть полностью представленную инфографику.


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По материалам: newxboxone

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