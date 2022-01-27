Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней: все было по обоюдному согласию

Вадим Карасев

Принц Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, а его адвокаты снова просят отменить рассмотрение дела. Они настаивают, что, если сексуальная связь с Вирджинией Джуффре и была, то по обоюдному согласию.

Недавно стало известно, что суд отклонил предыдущее прошение адвокатов принца о прекращении дела, а значит, сыну королевы Елизаветы II все-таки придется предстать перед судом.

На этой неделе адвокаты принца Эндрю снова обратились в суд США с просьбой отклонить иск Вирджинии Джуффре, настаивающей, что принц изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

В 11-страничной жалобе юристы Эндрю сослались на многочисленные формальные причины, по которым иск не может быть рассмотрен. В том числе адвокаты заявили, что, если между принцем и Вирджинией Джуффре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию.





Принц Эндрю

Предполагая, но не признавая, что Джуффре понесла какие-либо травмы или ущерб, указанные в иске, считаем, что претензии Джуффре перекрываются доктриной согласия,

— говорится в документе.

Адвокаты принца также утверждают, что гражданский судебный процесс против принца не может рассматриваться в США, поскольку Джуффре является резидентом Австралии. Кроме того, они указывают на соглашение, которое ранее было заключено между Джуффре и Эпштейном и исключало дальнейшее обращение в суд.

В документах говорится, что принц Эндрю "признает, что встречался с Джеффри Эпштейном примерно в 1999 году", но отрицает, что участвовал в каких-либо преступных действиях. Фотографию, на которой Джуффре и принц Эндрю запечатлены вместе, адвокаты по-прежнему не комментируют, так как не обладают достаточной информацией, чтобы признать или опровергнуть ее существование или подлинность.





Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл

Принц Эндрю требует суда присяжных по всем основаниям, изложенным в жалобе,

— говорится в документах от адвокатов принца.

Представляющая Джуффре адвокат Лиза Блум назвала это требование пиаром со стороны принца, так как ранее сама Вирджиния уже просила о суде присяжных.

Секс-скандал вокруг принца Эндрю не утихает уже несколько лет. Вирджиния Джуффре утверждает, что была жертвой Джеффри Эпштейна, которого в 2019 году обвинили в секс-торговле и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Предполагается, что Эпштейн на протяжении многих лет устраивал оргии для богатых и влиятельных людей. Джуффре настаивает, что принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь против ее воли несколько раз в 2001 году. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Недавно виновной в секс-торговле признали его экс-любовницу Гислейн Максвелл.

Самого принца Эндрю из-за скандала отстранили от королевских обязанностей, а недавно лишили и всех военных званий и титулов. Суд над принцем Эндрю может омрачить и празднование 70-летия пребывания королевы Елизаветы II на троне. Сам платиновый юбилей придется на 6 февраля, но торжественные мероприятия запланированы на июнь этого года.





Надя Бесчетникова