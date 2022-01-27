Разработчики HITMAN Trilogy признали проблему с DLC на Xbox





На прошлой неделе вышел сборник HITMAN Trilogy, который включает в себя сразу 3 игры знаменитой серии. Проект сразу после релиза был добавлен в подписку Game Pass.

Релиз HITMAN Trilogy сопровождался обновлением HITMAN 3, которое сломало игру у некоторых пользователей на приставках Xbox, о чем разработчики сообщали ранее. При этом, есть и другая проблема, связанная с HITMAN Trilogy, а именно, с набором дополнений для игры.

Вместе с релизом самого сборника HITMAN Trilogy за $99,99, разработчики выпустили HITMAN Trilogy Premium Add-ons Bundle — для этой трилогии. Игроки на приставках Xbox столкнулись с проблемами, что бандл DLC за $59,99 просто не работает. IO Interactive у себя на сайте признали наличие проблемы:

Нам известно о проблеме, из-за которой некоторые игроки на консолях Xbox не могут получить доступ к содержимому из набора дополнений после покупки.

На данный момент решение данного вопроса находится в стадии «Расследование».

Отметим, что ошибка с вылетом HITMAN 3 на Xbox сейчас в статусе «отслеживается, исправление готовится».