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Разработчики Sea of Thieves рассказали о планах по развитию игры в 2022 году

Разработчики Sea of Thieves рассказали о планах по развитию игры в 2022 году


Разработчики Sea of Thieves провели специальное мероприятие, анонсированное ранее, в рамках которого рассказали о том, что ждет игроков в 2022 году. Планы по развитию игры наметили тезисно, поэтому можно ожидать дополнительные крупные сюрпризы.

Разработчики намерены в 2022 году запустить в игре 4 сезона:



Сезон 6 — март 2022 года



Сезон 7 — июнь 2022 года



Сезон 8 — сентябрь 2022 года



Сезон 9 — декабрь 2022 года

Ниже можно видеть планы по тому, что ждет игроков в разных сезонах:


Разработчики анонсировали новый тип контента — «Приключения» и «Тайны». Появляться «Приключения» будут ежемесячно, и они станут важной частью сезона. Как отмечают разработчики, длятся «Приключения» по 2-3 недели, предоставляя игрокам «главу всеобъемлющего повествования». Первое приключение выйдет уже 17 февраля. «Тайны» будут проходить вместе с приключениями и дольше оставаться частью мира, предлагая игрокам различные интересности.

Кроме того, разработчики объявили, что они закрывают режим Арены в Sea of Thieves. Они отметили, что закроют его в «течение следующих нескольких месяцев». Студия Rare отмечает, что закрывает Арену, поскольку у нее нет возможности поддерживать этот режим, который не стал столь популярным, сколь они планировали, хотя у него и есть поклонники.


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По материалам: newxboxone

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