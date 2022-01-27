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Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру

Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Ведущую Регину Тодоренко раскритиковали за откровенное фото. Влад Топалов ответил на критику откровенных фото Регины Тодоренко. Телеведущая улетела одна в отпуск в Мексику и балует поклонников фото в бикини в своем микроблоге. Очередной кадр с пляжа возмутил подписчиков Регины своей излишней откровенностью. «Вот и задумайся: всему миру задницу показала. Мужу в личку надо кидать», «Вам приятно от того, что весь мир видит задницу вашей жены», «Потрясающие, но не для всех, ведь это интим», — написали поклонники под фото в Instagram.
Регина Тодоренко в бикини За жену вступился Влад Топалов. Певец признался, что гордится женой и не против откровенных снимков в ее микроблоге. «Я бы Вам ответил, но буду мудрее. Спасибо, я безумно горжусь красавицей женой. Пусть весь мир смотрит. Вы, главное, лайки ставьте и комментов побольше. Это все для Вас», — высказался артист. Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в 2018 году. В конце того же года на свет появился их первенец Миша.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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