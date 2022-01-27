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Релиз Rumbleverse отложили на неопределенный срок

Релиз Rumbleverse отложили на неопределенный срок


Rumbleverse — игра, которая должна была выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах уже 15 февраля 2022 года. Проект создается командой Iron Galaxy и выпускается Epic Games. Он представляет собой условно-бесплатный Battle Royale на 40 игроков с уникальными персонажами.

Как сегодня стало известно, релиз игры Rumbleverse не состоится 15 февраля. Игроки, которые приобрели пакеты раннего доступа, должны были получить доступ к игре уже 8 февраля, и Epic Games отмечает, что им оформят возврат.

На данный момент разработчики Rumbleverse не говорят, когда смогут выпустить проект. По их словам, 12 февраля начнется новый тест для игроков на PC, но пока они не могут объявить финальную дату релиза игры. Отметим, что анонс Rumbleverse состоялся в рамках The Game Awards в декабре прошлого года.


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По материалам: newxboxone

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