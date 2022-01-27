Россия планирует привлечь до 600 млрд рублей «зеленых» инвестиций

18:30 Автор: Юлия Катенёва

Россия планирует привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в климатические проекты в ближайшие три года. Это следует из итогов совещания реализации инициатив социально-экономического развития до 2030 года, состоявшегося в кабмине.

Речь идет, в том числе и о размещении «зеленых облигаций» на более чем 400 миллиардов рублей.

Эксперимент по углеродной нейтральности могут расширить на Калининград и Башкортостан

В планах правительства к 2024 году вовлечь в климатические проекты до 15 миллионов гектаров лесов на землях сельхозназначения и до 25 процентов площадей резервных лесов. Это позволит на 10 процентов повысить способность российских экосистем поглощать парниковые выбросы, указала вице-премьер Виктория Абрамченко.

На создание условий для низкоуглеродного развития кабмин планирует потратить 10,9 миллиарда рублей за три года и 4,5 миллиарда в этом году.

Кроме того, к 2024 году будут утверждены 78 национальных климатических стандартов и создана система аккредитации российских верификаторов. По расчетам правительства, она получит международное признание.





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Важной задачей является синхронизация национальной и международной инфраструктуры развития климатических проектов. Это позволит вывести на мировой рынок российские углеродные единицы, рассчитывают в кабмине.

Напомним, в России создается система углеродных единиц, которые предприятия смогут продавать, покупать и засчитывать для снижения углеродного следа своей продукции на отечественном и международном рынке.

«Первопроходцем» станет Сахалинская область: пилотный проект позволит обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

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