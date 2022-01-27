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Слух: Для Xbox разрабатывают эксклюзив в стиле Monster Hunter

Слух: Для Xbox разрабатывают эксклюзив в стиле Monster Hunter


Компания Microsoft имеет огромное количество внутренних студий, которые, по имеющейся информации, работают более чем над 50 играми для Xbox. Но привлекает подразделение Xbox и сторонние команды, которые сейчас тоже работают над рядом проектов для Game Pass, к примеру, игра Contraband.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил в рамках подкаста Giant Bomb, что сейчас Microsoft работает с командой Certain Affinity над игрой в стиле Monster Hunter. По его словам:

Они видят, что этот стиль игры успешен, и Microsoft говорит: «Эй, мы должны попробовать сделать нечто подобное, кто-нибудь собирается сделать ее?»

По словам Грабба, Microsoft стремится сделать игры, которые доступны в Game Pass, более разнообразными. И проект от Certain Affinity в стиле Monster Hunter — это как раз такой пример, направленный на разнообразие линейки.

Джефф Грабб отметил, что для Microsoft «получить Monster Hunter по Game Pass довольно дорого», поэтому команда решила найти разработчика, который создаст ей некий похожий проект и сможет его поддерживать, что окупится в долгосрочной перспективе.

Certain Affinity — это студия, которая чаще всего занимается поддержкой проектов. Она давно сотрудничает с разработчиками франшиз Call of Duty и Halo, а также помогала с Left 4 Dead и Doom.

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По материалам: newxboxone

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