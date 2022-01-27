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Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре, продолжительность кампании и прочее

Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре, продолжительность кампании и прочее


Redfall — эксклюзив Xbox, который разрабатывается Arkane Studios. Официально было запланировано, что игра выйдет летом 2022 года, но уже появлялись слухи, что проект могут перенести на конец года. Сейчас появилась новая порция слухов, в том числе с информацией о дате релиза Redfall.

Согласно данным испанского фан-сообщества Arkane Studios, игра Redfall:



Выйдет в октябре.



В ней будет пятый персонаж, который пока не был представлен.



Джеймс Мастерс («Баффи — истребительница вампиров») озвучивал главного злодея на английском языке.



На прохождение кампании в игре потребуется около 18 часов.



Заявлено наличие в игре «животных-вампиров».


Напомним, что Redfall выйдет только на Xbox Series X | S и PC. Игра представляет собой кооперативный шутер про вампиров. Сразу после релиза Redfall будет в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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