Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре, продолжительность кампании и прочее





Redfall — эксклюзив Xbox, который разрабатывается Arkane Studios. Официально было запланировано, что игра выйдет летом 2022 года, но уже появлялись слухи, что проект могут перенести на конец года. Сейчас появилась новая порция слухов, в том числе с информацией о дате релиза Redfall.

Согласно данным испанского фан-сообщества Arkane Studios, игра Redfall:

Ronda de rumores de Redfall:

- Lanzamiento en Octubre

- Habría un quinto personaje jugable aún no anunciado

- James Masters (Buffy Cazavampiros) pondría la voz en inglés al villano principal

- Campaña en torno a 18 horas de duración

- Habría animales vampiro #Redfall #Xbox pic.twitter.com/CNfp7D9x5H — Arkane Studios Fan Español (@Arkane_fanesp) January 25, 2022

Выйдет в октябре.В ней будет пятый персонаж, который пока не был представлен.Джеймс Мастерс («Баффи — истребительница вампиров») озвучивал главного злодея на английском языке.На прохождение кампании в игре потребуется около 18 часов.Заявлено наличие в игре «животных-вампиров».



Напомним, что Redfall выйдет только на Xbox Series X | S и PC. Игра представляет собой кооперативный шутер про вампиров. Сразу после релиза Redfall будет в Game Pass.