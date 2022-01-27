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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергают свое заявление о 300 разработчиков — их почти в 2 раза больше

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергают свое заявление о 300 разработчиков — их почти в 2 раза больше


Вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 в последнее время творятся странные вещи. Сначала инсайдеры говорят, что у игры большие проблемы, и она будет перенесена. Потом разработчики опровергают это, а спустя несколько дней официально заявляют о переносе игры, при этом более чем на полгода. Теперь же разработчики опровергли свое же заявление о количестве специалистов, которые работают над S.T.A.L.K.E.R. 2.

В рамках интервью PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров заявил, что в студии нет текучки кадров, а сейчас количество специалистов, которые работают над игрой S.T.A.L.K.E.R. 2 более 300 человек. Однако, портал GameDev DOU в ноябре 2021 года, то есть пару месяцев назад, сообщал, что над игрой работает 500 человек. Сегодня GameDev DOU опубликовали объяснение от разработчиков, а точнее от Захара Бочарова, который заявил, что в рамках интервью ошибся. По его словам, это была «ошибка в цифрах», а сейчас над S.T.A.L.K.E.R. 2 работает более 500 человек, включая фрилансеров.

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 8 декабря. Сегодня появилась информация, что Microsoft выступает для игры просто «партнером», а не издателем.

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По материалам: newxboxone

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