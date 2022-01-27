Спецназовцы «Альфы» и «Вымпела» признаны судом виновными в разбое

Какой приговор вынес суд спецназовцам ФСБ из «Альфы» и «Вымпела»

«Реализуя корыстный умысел, заранее сговорившись и составив план, обвиняемые совершили разбой организованной группой с целью хищения средств в особо крупном размере»,— сообщил судья во время оглашения приговора (цитата по «РИА Новости»).

Что известно о громком деле

МГВС признал виновными восемь человек из ФСБ подразделений «Альфа» и «Вымпел» в совершении налета на бизнесмена в московском банке в 2019 году. Всего по делу проходят несколько сотрудников этих спецподразделений. Обвинительный приговор огласил судья Алексей Дерепко.Московский гарнизонный военный суд признал сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ Российской Федерации и других фигурантов виновными в разбойном нападении на предпринимателя Александра Юмаранова. По версии следствия, всего в разбойном нападении в июне 2019 года, участвовали не менее девяти преступников, однако на нынешнем процессе под суд пошли восемь человек.Оперативник Управления «К» СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из специального подразделения «Альфа» написали явку с повинной и признали вину полностью. Еще двое сотрудников «Альфы» Владимир Урусов и Роман Оболенский признали вину частично. Оперативный сотрудник Управления «К» ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое, после чего суд перевел его под домашний арест.Суд установил, что подсудимые Артур Власов, Дмитрий Казанцев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Хетаг Маргиев, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и иные лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2019 году сформировали преступную группу для нападения на бизнесмена Александра Юмаранова. Нападение было совершено в помещении банка «Металлург» на юго-западе Москвы под видом проведения оперативных мероприятий сотрудниками спецподразделений ФСБ, целью которых было пресечь незаконную конвертацию дененжных средств Юмарановым. В результате Юмаранову был нанесен ущерб на общую сумму 136 500 000 рублей. Наказание для подсудимых судья назовет позднее.Уголовное дело получило широкий резонанс, поскольку среди фигурантов оказались бывшие и действующие на тот момент сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, налоговой службы, прокуратуры и Следственного комитета. О деле стало известно в июле 2019 года. МГВС принял дело к рассмотрению в конце мая 2020 года. Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину и заявляли о намерении возместить ущерб. Один из ключевых фигурантов дела — бизнесмен Борис Караматов, по сообщениям средств массовой информации, был объявлен в розыск.Напомним, что ранее Гагаринский суд приговорил по этому громкому делу Константина Жарова и Акшара Дзуцева к девяти годам лишения свободы.