США и Румыния предложили России проинспектировать ракетные установки

Вадим Карасев

США и Румыния совместно предлагают России проинспектировать места размещения баллистических ракет. Взамен они ожидают допуска для своих инспекторов на аналогичные объекты на территории РФ.

Как сообщает радио Romania, ссылаясь на собственные источники, стороны направили Москве документ с соовтетствующими предложениями. Он предусматривает "механизм прозрачности" в отношении стратегического оружия, размещенного в том числе на территории Польши.



"Польские официальные лица также дали понять, что согласятся с российскими инспекциями, если Россия разрешит инспекцию своих баллистических баз в Калининградском анклаве", – передает вещатель.

Румыны также хотят, чтобы Россия убедилась: элементы ракетного щита в коммуне Девеселу нельзя использовать в наступательных целях, они предназначены только для отражения внешних атак. В Бухаресте резюмируют: военным нечего скрывать, но инспекции должны быть взаимными.

Ruposters писал, что агентство Bloomberg недавно раскрыло содержание ответа США на требования России по безопасности.

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