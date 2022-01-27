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Ubisoft закрывает игровые серверы Hyper Scape в апреле

Ubisoft закрывает игровые серверы Hyper Scape в апреле


Издательство Ubisoft сообщило, что приняло решение закрыть игровые серверы Hyper Scape. Игра Hyper Scape вышла в августе 2020 года на Xbox One, Playstation 4 и PC. Это условно-бесплатный проект в жанре Battle Royale. В начале 2021 года игра получила кроссплатформенный мультиплеер, что не помогло ей сохранить достаточное количество игроков на серверах. Теперь принято решение закрыть проект окончательно.

Серверы игры Hyper Scape будут закрыты окончательно 28 апреля 2022 года, о чем сообщили создатели игры в блоге. По их словам, полученный опыт «динамичного шутера с возможностью ближнего боя и вертикального перемещения» пригодится им в будущих играх.

Отметим, что игра Hyper Scape давно не получала обновлений, в последний раз апдейт для нее выходил в апреле 2021 года.


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По материалам: newxboxone

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