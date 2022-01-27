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В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103 школы

В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103 школы

В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103 школы, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров заявил, что сроки проведения капитального ремонта школ республики необходимо ускорить.

Андрей Назаров отметил, что в период с 2019 по 2021 год из бюджета республики выделено почти 2,5 миллиарда рублей на укрепление материально-технической базы. В ближайшие годы планируется отремонтировать 103 образовательных учреждения в 40 муниципалитетах, а по федеральной программе модернизации школьной системы образования с 2022 по 2026 год будут отремонтированы 365 учебных заведений республики.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

# Общество

По материалам: edu.ru

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