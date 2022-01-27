Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны

В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны

В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны

В Санкт-Петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную двум памятным датам Великой Отечественной: 77-летней годовщине Победы и 78-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, сообщает Первый канал.

В основу экспозиции легли уникальные кадры "Ленфильма" и подлинные предметы того времени, которые рассказывают о людях, ковавших победу.


"Обратите внимание на эту ложку: она пробита пулей и защитила солдата от смерти", — показывает старший научный сотрудник парка Иван Петров.

Стоп-кадры из фильмов словно фотографии военного времени. Даже те, что в оригинале цветные, сознательно сделали черно-белыми, чтобы вместе с экспонатами зритель будто дорисовывал киношный кадр. Создатели экспозиции подчеркивают: войну и блокаду старались передать во всех деталях. Не только фронт и тыл, но и, например, работу концертных бригад.

Выставка "СТОП-КАДР" будет работать до 9 мая. В музее говорят: главная цель экспозиции в том, чтобы после посещения каждый зритель вышел с одним лишь желанием — еще раз пересмотреть бессмертные кинокартины о Великой войне.

День снятия блокады Ленинграда Россия - моя история
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Максим Галкин запечатлел Пугачеву на прогулке в стильном розовом пуховике
Максим Галкин запечатлел Пугачеву на прогулке в стильном розовом
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней: все было по обоюдному согласию
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании
Алтайский педуниверситет продолжает реализацию проекта «Семья – планета детства»
Алтайский педуниверситет продолжает реализацию проекта «Семья –
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны
В петербургском парке "Россия – моя история" открыли
О болезни Андрея Малахова рассказал онколог
О болезни Андрея Малахова рассказал онколог
Дмитрий Маликов похвастался роскошной шевелюрой в молодости
Дмитрий Маликов похвастался роскошной шевелюрой в молодости
Подсчитана суммарная стоимость игр в Game Pass
Подсчитана суммарная стоимость игр в Game Pass
Игра Submerged: Hidden Depths доберется до приставок Xbox и Playstation
Игра Submerged: Hidden Depths доберется до приставок Xbox и
Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Регина Тодоренко продемонстрировала попку всему миру
Наталья Подольская сообщила, что она свободна
Наталья Подольская сообщила, что она свободна
Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре, продолжительность кампании и прочее
Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре,
Разработчики HITMAN Trilogy признали проблему с DLC на Xbox
Разработчики HITMAN Trilogy признали проблему с DLC на Xbox

Топ на сегодня

Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Елизавета Боярская с братом трогательно поздравили маму-актрису с днем рождения
Елизавета Боярская с братом трогательно поздравили маму-актрису с
Елена Проклова не могла рассказать о домогательствах раньше
Елена Проклова не могла рассказать о домогательствах раньше
Мария Голубкина удивила располневшей фигурой
Мария Голубкина удивила располневшей фигурой
Ограбление вдовы Градского может оказаться инсценировкой
Ограбление вдовы Градского может оказаться инсценировкой

Еще по теме

Путин посетил выставку в честь 75-летия снятия блокады
В Румынии осквернили выставку, посвященную Великой Отечественной войне
Путин посетил посвященную войне трехмерную панораму в Петербурге
Юнармейцы из Костромской области посетили военные музеи Москвы, парк и КВЦ «Патриот»