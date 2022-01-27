В петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную событиям Второй мировой войны

Вадим Карасев

В Санкт-Петербургском парке "Россия – моя история" открыли выставку "СТОП-КАДР", посвященную двум памятным датам Великой Отечественной: 77-летней годовщине Победы и 78-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, сообщает Первый канал.

В основу экспозиции легли уникальные кадры "Ленфильма" и подлинные предметы того времени, которые рассказывают о людях, ковавших победу.



"Обратите внимание на эту ложку: она пробита пулей и защитила солдата от смерти", — показывает старший научный сотрудник парка Иван Петров.

Стоп-кадры из фильмов словно фотографии военного времени. Даже те, что в оригинале цветные, сознательно сделали черно-белыми, чтобы вместе с экспонатами зритель будто дорисовывал киношный кадр. Создатели экспозиции подчеркивают: войну и блокаду старались передать во всех деталях. Не только фронт и тыл, но и, например, работу концертных бригад.

Выставка "СТОП-КАДР" будет работать до 9 мая. В музее говорят: главная цель экспозиции в том, чтобы после посещения каждый зритель вышел с одним лишь желанием — еще раз пересмотреть бессмертные кинокартины о Великой войне.

День снятия блокады Ленинграда Россия - моя история