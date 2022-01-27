В России планируют перевозить грузы беспилотниками по автодорогам и воздуху

19:06 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Правительство России

К концу года в России планируют создать не менее четырех опытных образцов грузового транспорта с высоким уровнем автоматизации, чтобы в 2023 году запустить беспилотники уже в коммерческом режиме. Это следует из итогов совещания по реализации инициатив социально-экономического развития до 2030 года, состоявшегося в кабмине.

При пилотном запуске в кабине такого транспорта будет находиться водитель, но он не станет сидеть за рулем, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В прошлом году в качестве пилотной для отправки грузовых высокоавтоматизированных автомобилей была выбрана федеральная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург. Также были определены участники и оператор эксперимента, установлены экономическая, организационная и финансовая модели.

В текущем году планируется начать строительство на трассе необходимой инфраструктуры для беспилотного движения, установить экспериментальный правовой режим, отработать тестовый участок цифровой инфраструктуры.

В Томской области доставлять грузы хотят с помощью беспилотников

Также идет работа над беспилотной аэродоставкой грузов. Поскольку тяжелые беспилотники будут летать в общем воздушном пространстве, необходимо обеспечить полную безопасность таких перелетов.

Для участия в эксперименте выбраны четыре региона: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа, Чукотка и Камчатка. В них разработана экспериментальная маршрутная сеть из 48 маршрутов.

В текущем году планируется спроектировать, построить и оснастить необходимым оборудованием посадочные площадки. Также в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке хотят начать доставлять грузы беспилотниками сначала в опытном режиме, позже — ввести коммерческую транспортировку на 12-ти маршрутах. В 2022 году планируется перевезти беспилотниками не менее 77 тонн грузов.

Ранее кабмин утвердил стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года. В ходе его реализации предусмотрено внедрение технологий искусственного интеллекта, сбора и обработки больших данных, систем распределённого реестра, виртуальной и дополненной реальности, пространственного анализа и моделирования, информационного моделирования.

Беспилотники обозначат опознавательными знаками

Стратегическое направление предполагает реализацию ряда инициатив и проектов. Например, проекта «Беспилотники для пассажиров и грузов» — это создание центров управления движением беспилотников всех видов транспорта и инфраструктуры для него, инициативы «Беспилотная доставка грузов» — создание линейки беспилотных авиасистем, инфраструктуры для беспилотной логистики и прочего.

Также ранее сообщалось, что в июне 2020 года в Москве произошло историческое событие — первая авария с беспилотным автомобилем. Об этом заявила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«В беспилотник нашего научного института Мостранспроекта только что въехал автомобиль на улице Армянский переулок, 7. Водитель автомобиля «Ауди» отвлекся на телефон. На месте ожидаем ГИБДД для дальнейшего выяснения обстоятельств», — говорилось в сообщении.





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По иронии судьбы, беспилотник курсировал на центральных улицах Москвы с мобильным комплексом фиксации нарушений на дорогах общего пользования. Таким образом, этот умный автомобиль ценой собственного кузова исполнил профессиональный долг.

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