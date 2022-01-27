Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку

Певица Эдита Пьеха уже несколько лет не видела внука. Неожиданными подробности личной жизни Эдиты Пьехи поделилась ее домработница Нина Чувашова. Известно, что артистка давно живет затворницей в своем загородном доме под Санкт-Петербургом: не выступает и не посещает светские мероприятия. Однако, как оказалось, не общается звезда эстрады не только с коллегами, но и с семьей. Помощница Эдиты Станиславовны утверждает, что любимый внук певицы, который во много обязан Пьехе своей карьерой, не поддерживает с ней связь – не звонит и не навещает вот уже несколько лет, как будто забыл дорогу к ее дому.Стас Пьеха «Стас Пьеха у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать», — обрушилась на артиста Чувашова. Почему в звездном семействе появились такие проблемы, остается загадкой, да и Стас Пьеха всегда очень тепло отзывался о бабушке. Не исключено, что на его поведение повлияла эпидемия коронавируса, и артист просто опасается приезжать к пожилой родственнице. Домработница, однако, не находит оправданий звездному внуку, она также уточнила, что со здоровьем у Эдиты Станиславовны все не столь печально, как об этом говорят. Певица действительно почти все время сидит дома, но чувствует себя удовлетворительно. Напомним, ранее появилась информация, что звезда эстрады, которой в этом году исполнится 85 лет, почти перестала ходить. Артистку после давнего перелома мучили боли в ноге, поэтому в Германии ей провели операцию на колене, от которой она так и не восстановилась, пишет Teleprogramma.pro.