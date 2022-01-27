Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку
Сегодня, 08:05
Певица Эдита Пьеха уже несколько лет не видела внука. Неожиданными подробности личной жизни Эдиты Пьехи поделилась ее домработница Нина Чувашова. Известно, что артистка давно живет затворницей в своем загородном доме под Санкт-Петербургом: не выступает и не посещает светские мероприятия. Однако, как оказалось, не общается звезда эстрады не только с коллегами, но и с семьей. Помощница Эдиты Станиславовны утверждает, что любимый внук певицы, который во много обязан Пьехе своей карьерой, не поддерживает с ней связь – не звонит и не навещает вот уже несколько лет, как будто забыл дорогу к ее дому.
Стас Пьеха «Стас Пьеха у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать», — обрушилась на артиста Чувашова. Почему в звездном семействе появились такие проблемы, остается загадкой, да и Стас Пьеха всегда очень тепло отзывался о бабушке. Не исключено, что на его поведение повлияла эпидемия коронавируса, и артист просто опасается приезжать к пожилой родственнице. Домработница, однако, не находит оправданий звездному внуку, она также уточнила, что со здоровьем у Эдиты Станиславовны все не столь печально, как об этом говорят. Певица действительно почти все время сидит дома, но чувствует себя удовлетворительно. Напомним, ранее появилась информация, что звезда эстрады, которой в этом году исполнится 85 лет, почти перестала ходить. Артистку после давнего перелома мучили боли в ноге, поэтому в Германии ей провели операцию на колене, от которой она так и не восстановилась, пишет Teleprogramma.pro.
По материалам: z-aya