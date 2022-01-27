Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для человека

Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для человека

Многие люди даже не задумываются о том, что, казалось бы, банальные привычки могут нанести существенный вред здоровью.

Расскажем, какие именно процессы протекают в головном мозге в ночное время, и почем стоит отказаться от ночного сна под сопровождение включенного телевизора.

Достаточно представить, что обычный человек возвращается с работы, готовит ужин, решает еще какие-то бытовые задачи, а потом отправляется отдыхать в компании с телевизором, по которому будут показывать новую серию сериала. Часто бывает, что зритель, расслабившийся в уютном кресле засыпает.

Не так давно австралийские специалисты проанализировали процессы, которые происходят в мозгу во время сна. Выяснилось, что под звуки телевизора мозг не может отключиться полностью, поэтому о переходе в фазу глубокого сна и речи быть не может.

Не имеет значения, бодрствует или находится в царстве Морфея, мозг человека продолжает работать, ведь он выполняет одну из главных задач – мониторит окружающую обстановку. Особенно ярко он реагирует на голоса актеров.

Так заложено природой, что эта функция помогает пробуждаться, когда человек находится в непривычной для себя обстановке – срабатывает механизм безопасности. Голоса, которые раздаются из устройства, проникают в головной мозг, нарушая алгоритм нормального ночного отдыха.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для человека
Врач рассказал, почему спать перед включенным телевизором опасно для
В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103 школы
В Башкирии за два года по федеральной программе отремонтируют 103
Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored
Новая игра про Чернобыль доступна на Xbox — S.W.A.N.: Chernobyl
Blizzard намерена поделиться новостями по Warcraft, Overwatch и Diablo
Blizzard намерена поделиться новостями по Warcraft, Overwatch и Diablo
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Рыб
Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте
Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте
Новинка в Game Pass — игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master уже доступна
Новинка в Game Pass — игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master уже
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Срочные займы онлайн
Срочные займы онлайн
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку

Топ на сегодня

Индивидуальная трудовая деятельность
Индивидуальная трудовая деятельность
Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский левша»
Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский
Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году
Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы
Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы

Еще по теме

Частый просмотр телевизора уменьшает длительность жизни — Ученые
Ученые выяснили причины феномена дежавю
Открытие: заразиться болезнью Альцгеймера можно через кровь
Просмотр телевизора сравнили с курением