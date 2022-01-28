Аналитик считает, что у Microsoft будут сложности с регуляторами при покупке Activision





На днях Microsoft опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2022 финансового года (квартал, который завершился 31 декабря 2021 календарного года). Корпорация показала хорошие результаты, демонстрируя рост выручки и чистой прибыли примерно на 20%, год к году.

Дэвид Бикнелл, главный аналитик группы тематических исследований в GlobalData, ведущей компании по обработке данных и аналитике, на основании этого отчета высказался о сделке между Microsoft и Activision Blizzard. По его словам, Microsoft может ожидать очень пристальное внимание со стороны регулирующих органов в сделке:

Технологические приобретения сейчас находятся под пристальным вниманием регулирующих органов, поэтому крупнейшая сделка в истории технологического сектора, минувшая регулирующие органы, будет все больше доминировать в повествовании вокруг Microsoft. […] За последние годы Microsoft совершила ряд приобретений, включая компанию Nuance, занимающуюся разработкой программного обеспечения для преобразования речи в текст. Хотя сделка с Nuance была одобрена в ЕС и США, она еще не одобрена Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании, и решение о дальнейшем расследовании может быть принято не раньше марта 2022 года. […] Microsoft может ожидать еще более пристального внимания регулирующих органов к крупной сделке с Activision Blizzard и постоянных разговоров о возможном результате. Ожидается, что компания будет постоянно комментировать ход сделки, как это сделала Nvidia в связи с затянувшейся погоней за Arm.

Отметим, что на днях появилась информация о возможном отказе Nvidia от сделки по покупке Arm за $40 млрд из-за безрезультатных попыток получить разрешение на сделку от регулирующих органов.