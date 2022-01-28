Аналитики считают, что Sony может купить EA в ответ на сделку Xbox и Activision





Покупка Activision Blizzard со стороны Microsoft может существенно повлиять на расклады в игровой индустрии. Выход в Game Pass в день релиза игр серии Call of Duty, которые привлекают миллионы игроков по всему миру, плюс их релиз в xCloud — это, что Microsoft явно рассчитывает делать после завершения сделки по покупке Activision Blizzard.

Аналитики считают, что после столь сильного шага со стороны Microsoft компания Sony может сделать нечто аналогичное. В данный момент ходит много слухов, что Sony готовит некий аналог Game Pass, и для расширения библиотеки в нем, плюс для увеличения количества собственных франшиз, японская компания может приобрести EA. Об этом сообщили аналитики Enders Analysis порталу The Hollywood Reporter. В качестве других возможных приобретений со стороны Sony называются Take-Two и Ubisoft. Отметим, что текущая рыночная стоимость EA около $37 млрд, что почти в 2 раза меньше суммы, которую Microsoft намерена потратить на Activision Blizzard.

Команда аналитиков из Handler же считает, что покупка EA может быть интересна компании Disney. По их словам, покупка EA со стороны Disney — это хорошая возможность для компании «построить свое цифровое будущее». На данный момент Disney не разрабатывает игры напрямую, а занимается лицензированием видеоигр. Однако игровой рынок привлекает все большее количество технологических гигантов, и Disney может пожелать выйти на него более явно.