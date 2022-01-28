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Анна Седокова рассказала про мужа - алкоголика

Анна Седокова рассказала про мужа - алкоголика
Певица Анна Седокова поделилась опытом неудачного брака. За плечами певицы три брака, два из которых она не может назвать счастливыми. Особенно Анна Седокова настрадалась, будучи замужем за ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем, которому подарила дочь Алину. Союз тогда еще начинающей певицы и футболиста просуществовал около полутора лет. За это время Анна не раз разочаровывалась в Белькевиче. «Никогда не забуду ночное «мама» Алины, когда пьяный муж не пришел домой, и я поняла, что осталась одна. Это «мама» мне тогда спасло жизнь, я осознала, что не опущу руки, что бы со мной ни произошло», — разоткровенничалась 39-летняя Седокова в личном блоге.
Анна Седокова Во второй раз артистка вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского и родила дочь Монику. Но и этот союз не стал долгим. После разрыва бизнесмен добился того, чтобы наследница жила с ним в США. Правда, сегодня звездная мама имеет право в любой момент увидеться с ребенком. Осенью 2020-года Анна Седокова вышла замуж в третий раз — избранником исполнительницы стал баскетболист Янис Тимма. У супругов не все бывает гладко в отношениях, но оба стараются с пониманием относиться к особенностям характеров друг друга. «Меня столько раз пытались унизить за мой выбор, но я никогда не оставалась там, где мне плохо. Никогда не терпела. Я строила свой мир и пыталась вдохновить других девочек идти вперед. Даже если в 21 год родственники говорят тебе, что ты никому не нужная разведенка с ребенком… Никто не знает, как тебе лучше, кроме тебя самой», — откровенничала как-то артистка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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