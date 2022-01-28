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Анна Семенович рассказала, как ее пытались изнасиловать

Анна Семенович рассказала, как ее пытались изнасиловать
Певица и ведущая Анна Семенович поделилась страшной историей. До 17 лет будущая артистка не знала, что такое ночные клубы. Как-то Анна Семенович с подругой все же решила выбраться на тусовку, но эта идея чуть было не обернулась для нее страшной трагедией. 17-летняя Анна и ее подруга пришли в ночное заведение, где весело провели время, но по дороге домой обеих поджидала опасность. «Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый «Мерседес». Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: «Тормози девчонок! Мы их забираем». Водитель не согласился, на что один из мужчин достал пистолет. «Я сейчас выстрелю тебе в шину, и ты все равно остановишься!» — говорил он», — вспомнила 41-летняя Семенович в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Анна Семенович Парень, подвозивший Анну с подругой, не на шутку испугался и был вынужден остановиться по приказу бандитов. «Мы начали плакать, говорили ему не бросать нас. Он сказал: «Тяните время, я найду милицию и пришлю сотрудников к вам». Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: «Мы сейчас едем в баню». У нас был шок», — продолжила исполнительница. Злоумышленники пытались силой увезти девушек в неизвестном направлении, но Анна сделала вид, якобы у нее началась паническая атака и тошнота. Таким образом она потянула время до прихода правоохранителей. «Безумна благодарна водителю, который привел милицию. Спасибо ему огромное! Стресс я хапнула колоссальный, я же была невинной девчонкой. Потом у меня началась депрессия, и я не могла встречаться с мужчинами. Мне казалось, что все они жестокие», — разоткровенничалась Анна Семенович.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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