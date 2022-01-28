Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам

Певица Анна Седокова резко ответила критикам. Напомним, что недавно артистка назвала пять главных правил для подрастающего поколения. Но фолловеры Седоковой ждали, что певица порекомендует чтение книг. «Почему нужно любить себя больше всех. Да как ты можешь! Такие советы давать! Эгоистично! Лучше книжки скажи читать подросткам! Сверхзадачи она им советует! Это всего лишь брызги комментариев под предыдущим постом», — возмутилась Седокова в личном микроблоге. Исполнительница рассказала, что раньше сама не понимала важность собственного принятия. Но теперь она не даст в обиду себя и свои принципы.Анна Седокова «Жаль, что для некоторых любить себя и уважать себя, означает быть плохой. Я была там. Больше туда не собираюсь. И попробую объяснить. Человек, который любит себя, себя уважает. Он не позволит себя унижать, он не будет унижать других, ведь ему достаточно любви. Он полноценен. Он не ищет себя в отношениях или детях. Он не половинка. Он целое. Он не обвиняет родителей в своих ошибках. Он любит себя и не позволяет себе есть гадости убивая своё тело. Он любит своё тело. Потому что как минимум другого у него нет. Он ухаживает за собой как за любимым цветком в саду , самым красивым цветком . Он добр и отзывчив, потому что он наполнен . Он учит себя , а не других. Потому что знает, что единственный кого он должен слушать это он сам. Любить себя не плохо , плохо не любить. Небольшой статус вконтакте вышел ) Простой такой, не сложный. Но иногда простыми словами понятнее. И да. Читайте книжки.», — отметила Анна.