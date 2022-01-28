Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам

Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Певица Анна Седокова резко ответила критикам. Напомним, что недавно артистка назвала пять главных правил для подрастающего поколения. Но фолловеры Седоковой ждали, что певица порекомендует чтение книг. «Почему нужно любить себя больше всех. Да как ты можешь! Такие советы давать! Эгоистично! Лучше книжки скажи читать подросткам! Сверхзадачи она им советует! Это всего лишь брызги комментариев под предыдущим постом», — возмутилась Седокова в личном микроблоге. Исполнительница рассказала, что раньше сама не понимала важность собственного принятия. Но теперь она не даст в обиду себя и свои принципы.
Анна Седокова «Жаль, что для некоторых любить себя и уважать себя, означает быть плохой. Я была там. Больше туда не собираюсь. И попробую объяснить. Человек, который любит себя, себя уважает. Он не позволит себя унижать, он не будет унижать других, ведь ему достаточно любви. Он полноценен. Он не ищет себя в отношениях или детях. Он не половинка. Он целое. Он не обвиняет родителей в своих ошибках. Он любит себя и не позволяет себе есть гадости убивая своё тело. Он любит своё тело. Потому что как минимум другого у него нет. Он ухаживает за собой как за любимым цветком в саду , самым красивым цветком . Он добр и отзывчив, потому что он наполнен . Он учит себя , а не других. Потому что знает, что единственный кого он должен слушать это он сам. Любить себя не плохо , плохо не любить. Небольшой статус вконтакте вышел ) Простой такой, не сложный. Но иногда простыми словами понятнее. И да. Читайте книжки.», — отметила Анна.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь
Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь
Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Разработчики The Medium отмечают год с момента релиза
Разработчики The Medium отмечают год с момента релиза
Хоррор Don’t Be Afraid теперь доступен на приставках Xbox
Хоррор Don’t Be Afraid теперь доступен на приставках Xbox
Лавров: "Cпецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным"
Лавров: "Cпецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до
Анна Семенович рассказала, как ее пытались изнасиловать
Анна Семенович рассказала, как ее пытались изнасиловать
Максим Галкин запечатлел Пугачеву на кухне в очках и футболке
Максим Галкин запечатлел Пугачеву на кухне в очках и футболке
Инсайдер: К разработке Perfect Dark от The Initiative подключилась третья студия
Инсайдер: К разработке Perfect Dark от The Initiative подключилась
Все части The Dark Pictures получили временные бесплатные приглашения
Все части The Dark Pictures получили временные бесплатные приглашения
«Коммерсант»: в РФ намерены регулировать рынок виртуальных предметов в играх
«Коммерсант»: в РФ намерены регулировать рынок виртуальных предметов
Настасья Самбурская разочарована отпуском в Доминикане
Настасья Самбурская разочарована отпуском в Доминикане
Евгений Петросян растрогал редким фото подросшего сына
Евгений Петросян растрогал редким фото подросшего сына

Топ на сегодня

Дана Борисова рассказала о муже - наркомане
Дана Борисова рассказала о муже - наркомане
Дана Борисова прошлась по Анастасии Волочковой
Дана Борисова прошлась по Анастасии Волочковой
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Елена Малышева рассказала, кому опасен новый штамм вируса
Елена Малышева рассказала, кому опасен новый штамм вируса
Юлия Барановская показала бьюти-преображение впервые за долгое время
Юлия Барановская показала бьюти-преображение впервые за долгое время

Еще по теме

На фоне слухов о расставании Анна Седокова заговорила о новой любви
Анна Седокова покорила пользователей социальных сетей новым образом (ФОТО)
Анна Седокова научилась делать пикантные селфи (фото)
Анна Седокова восхитила поклонников пышным бюстом (ФОТО)