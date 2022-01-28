Белла и Джиджи Хадид снялись в новой кампании Versace, посвященной сестринству

Вадим Карасев

Бренд Versace представил новую кампанию весенне-летнего сезона с участием Беллы и Джиджи Хадид. Креативный директор марки Донателла Версаче также приняла участие в съемке.

Семья так важна для меня, поэтому я хотела, чтобы эти изображения были сосредоточены на теме сестринства. Мне так нравится эта кампания, что я не могла не присоединиться к моим королевам,

— отметила Донателла, поделившись кадрами с бэкстейджа.





Белла Хадид, Донателла Версаче и Джиджи Хадид













Джиджи и Белла Хадид, Донателла Версаче на бэкстейдже кампании

На фото модели позируют в фирменных блестящих платьях Versace, а также кожаных и латексных нарядах, которые заняли центральное место в весенне-летней коллекции. Дополняют образы уже полюбившиеся модницам яркие туфли на платформе.

















На кадрах, которые сделали Мерт Алас и Маркус Пигготт, можно увидеть и намеки на культовые кампании бренда с супермоделями из 1990-х годов.





Кристи Тарлингтон, Надя Ауэрман, Синди Кроуфорд, Стефани Сеймур и Клаудия Шиффер в рекламе Versace 1990-х годовКлаудия Шиффер и Надя Ауэрман в рекламе Versace 1990-х годовНадя Бесчетникова