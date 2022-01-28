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Центробанк выступил против майнинга

Центробанк выступил против майнинга

10:06  Автор: Наталия Васильева


Источник: ТАСС



Банк России видит большие риски от институционализации майнинга, так как это создаёт угрозу для экономики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан», — отмечают в ЦБ.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту до конца 2022 года по регулированию криптовалют в России.


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Банк России ранее разместил на своём сайте доклад о рисках, создаваемых распространением криптовалют для россиян. В частности, регулятор предложил ввести запрет на выпуск, майнинг, обращение и обмен криптовалюты на территории России и установить ответственность за его нарушение. При этом в ЦБ уточнили, что речи о запрете на владение такими активами не идёт.

В Минфине, в свою очередь, выступили за регулирование рынка, поскольку запрет криптовалюты, по мнению представителей ведомства, приведёт к дестабилизации рынка, увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества, на которые правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать. Среди прочего Минфин предложил проводить любые операции с криптовалютами через российские банки.



#криптовалюта #деньги


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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