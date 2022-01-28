Дана Борисова прошлась по Анастасии Волочковой

Ведущая Дана Борисова не смогла пройти мимо пьяного скандала с балериной. Так, Дана Борисова считает, что Анастасия Волочкова нуждается в помощи. И было бы неплохо, если б избавиться от проблем ей помог новый избранник Сергей. «Я сознательно никак не комментировала ситуацию с поведением Волочковой в самолете (балерина устроила дебош на борту). В свете последних событий, появилась убежденность, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не лезь туда, куда не просят, или же, как говорили нам в ребцентре, спасутся не все. В случае с Настей, смотреть на все это грустно и печально. Историю зашутили, а Настя еще и подзаработала деньжат на очередном скандале», — высказалась 45-летняя ведущая в личном блоге.Анастасия Волочкова Дана также задалась вопросом — сможет ли возлюбленный примы сам воздержаться от злоупотребления спиртных напитков? «Кстати, как считаете, станет ли очередной любимый человек Анастасии наконец-то тем, кто откровенно и без малодушия попробует сказать правду в глаза или станет очередным случайным альфонсом-собутыльником?» — поинтересовалась Борисова у публики. На прошлой неделе 46-летняя Волочкова устроила скандал из-за того, что бортпроводники попросили ее надеть маску. В Сеть попало видео, на котором балерина в нетрезвом виде кричит на членов экипажа. «Мы все с Сережей (новый возлюбленный артистки) перетерпим, но я это так не оставлю! Был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе», — оправдывалась артистка.