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Дана Борисова рассказала о муже - наркомане

Дана Борисова рассказала о муже - наркомане
Ведущая Дана Борисова рассказала о кошмарной личной жизни. Телеведущая поделилась откровениями о бывшем муже Андрее Тищенко. 45-летняя Дана Борисова до сих с ужасом вспоминает неудавшуюся семейную жизнь. Звезда призналась, что в начале романа получала ласку и внимание от своего избранника, поэтому мечтала о свадьбе. Дану не смущало то, что Андрей был женат. Борисова терпеливо ждала, пока он оформит развод, и после этого вышла замуж. Бывшая ведущая программы «Армейский магазин» с грустью отметила, что семейная жизнь с возлюбленным оказалась для нее невыносимой. По словам Даны, мужчина страдал от наркотической зависимости, а все бытовые заботы знаменитость несла на своих плечах.
Дана Борисова в купальнике «У меня был официальный брак раз в жизни, который длился 10 месяцев, тоже абсолютно нетрезвый. И муж был наркоман. В общем-то, по интересам, как говорится. Я ему только одежду покупала. Но за отпуск не платила», — призналась Борисова. Экс-участница реалити-шоу «Форт Боярд» дала понять, что сейчас ее личная жизнь налаживается. Она рассказала, что за ней ухаживает поклонник, живущий за границей. По словам Борисовой, мужчина часто присылает ей цветы и подарки. «Мы уже 10 лет знакомы. Он живет в Германии, разведенный и симпатичный, но как-то мы с ним всё не встретимся. Познакомились в «Одноклассниках». Он весьма щедрый мужчина, присылает денежку, подарки, цветы. Я не жалуюсь. Для него нормально взять какую-то сумму в 300—500 евро и кинуть мне. Но, извините, я никакими услугами за это не расплачиваюсь. Я его не видела ни разу в жизни», — цитирует WomanHit телеведущую.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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