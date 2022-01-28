Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для Xbox Series X | S выпустили водонепроницаемый сверхзащищенный кейс

Для Xbox Series X | S выпустили водонепроницаемый сверхзащищенный кейс


Некоторые производители аксессуаров для консолей иногда выпускают очень нишевые продукты. Например, ранее мы рассказывали о дополнительном охлаждении для Xbox Series S или про светодиодную подсветку для Xbox Series X. Компания NANUK, которая специализируется на выпуске всевозможных защищенных корпусов, представила сверхзащищенный кейс для Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть на фотографии этого кейса, стоимость которого на официальном сайте указана в 500 евро. Кейс выпускается в трех цветах: черный, оранжевый, желтый. Он подходит одинаково хорошо для Xbox Series X и Xbox Series S. Как указывают производители кейса, он создан для: «защиты, переноски и выживания в суровых условиях».






Из характеристик этого кейса следует, что он обеспечивает водонепроницаемость, пыленепроницаемость и ударопрочность. Вес такого корпуса — около 6,3 кг.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Для Xbox Series X | S выпустили водонепроницаемый сверхзащищенный кейс
Для Xbox Series X | S выпустили водонепроницаемый сверхзащищенный кейс
Юлия Барановская показала бьюти-преображение впервые за долгое время
Юлия Барановская показала бьюти-преображение впервые за долгое время
Елена Малышева рассказала, кому опасен новый штамм вируса
Елена Малышева рассказала, кому опасен новый штамм вируса
Эти 2 игры станут бесплатными на Xbox в эти выходные: 27-30 января
Эти 2 игры станут бесплатными на Xbox в эти выходные: 27-30 января
Версию Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox снова перенесли
Версию Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox снова перенесли
Именины в феврале 2022 года
Именины в феврале 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Call of Duty: Warzone 2 не выйдет на Xbox One, согласно данным инсайдера
Call of Duty: Warzone 2 не выйдет на Xbox One, согласно данным
Первый геймплей Two Point Campus — игра будет в Game Pass в день релиза
Первый геймплей Two Point Campus — игра будет в Game Pass в день
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Дана Борисова прошлась по Анастасии Волочковой
Дана Борисова прошлась по Анастасии Волочковой
Дана Борисова рассказала о муже - наркомане
Дана Борисова рассказала о муже - наркомане

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Срочные займы онлайн
Срочные займы онлайн
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку

Еще по теме

Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | S
Новый рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом