Для Xbox Series X | S выпустили водонепроницаемый сверхзащищенный кейс





Некоторые производители аксессуаров для консолей иногда выпускают очень нишевые продукты. Например, ранее мы рассказывали о дополнительном охлаждении для Xbox Series S или про светодиодную подсветку для Xbox Series X. Компания NANUK, которая специализируется на выпуске всевозможных защищенных корпусов, представила сверхзащищенный кейс для Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть на фотографии этого кейса, стоимость которого на официальном сайте указана в 500 евро. Кейс выпускается в трех цветах: черный, оранжевый, желтый. Он подходит одинаково хорошо для Xbox Series X и Xbox Series S. Как указывают производители кейса, он создан для: «защиты, переноски и выживания в суровых условиях».

Из характеристик этого кейса следует, что он обеспечивает водонепроницаемость, пыленепроницаемость и ударопрочность. Вес такого корпуса — около 6,3 кг.