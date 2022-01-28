Джез Корден рассказал про Project Suerte — новый эксклюзив для Xbox





Вчера появилась информация от игрового инсайдера Джефф Грабба, что Microsoft работает совместно со студией Certain Affinity над неким проектом в стиле Monster Hunter. Эту информацию подтверждает другой инсайдер, который часто дает точную информацию про Xbox — Джез Корден.

На сайте Windows Central Джез Корден опубликовал материал, в котором описал, что ему известно о проекте студии Certain Affinity для Xbox:

Он подтверждает, ссылаясь на свои источники, что такая игра действительно существует — сейчас она разрабатывается под кодовым названием Project Suerte.Это игра, которая вдохновлена Monster Hunter и подразумевает сражения с большими монстрами в мультиплеер.Project Suerte находится в разработке с лета 2020 года. Инсайдер предполагает, что анонс проекта намечен на 2023 год, а выпуск — на 2024 год.

Помимо этого, Джез Корден отмечает, что студия Certain Affinity работает сейчас «над новым игровым режимом для Halo Infinite», но он в этом не уверен, у него есть только «намеки» на этот счет.