Елена Бирюкова призналась, что дружит с бывшей женой мужа

Актриса Елена Бирюкова рассказала о необычной дружбе. Многие удивляются, как можно дружить с бывшими? Но Елена Бирюкова ничего не имеет против того, что ее супруг общается с экс-женой Екатериной Климовой. Более того, актрисы и сами дружат. Долгое время в Сети ходили слухи о том, что Бирюкова увела мужа у Климовой. Сплетни эти не подтвердились. Хорошилов был первым супругом Екатерины, они прожили вместе несколько лет, в браке родилась дочь Елизавета. После расставания с бизнесменом актриса еще несколько раз была замужем. Илья же после развода с Катей познакомился со звездой сериала «Саша + Маша». И произошло это благодаря… Климовой! Екатерина и Елена давно дружили и часто бывали друг у друга на семейных праздниках. Бирюкова и Хорошилов, будучи свободными, завязали романтические отношения, которые переросли в чувства. Вместе они прошли большой путь и только спустя 10 лет совместной жизни решили пожениться.Елена Бирюкова Казалось бы, Бирюкова должна не особенно любить Климову, но тут все наоборот. «С Катей мы дружим. Почему бы нам не дружить? Мы играли в одном спектакле, мы вместе отмечаем праздники. Кстати, я общаюсь и с женой своего первого мужа. Нам нечего делить. Я, в принципе, очень хороший человек! Со мной трудно быть в ссоре», — объясняет Бирюкова Passion.ru. Правда, актрисы у шутку отмечают: теперь сплетничать о мужчинах они не могут, иначе все тут же станет известно. «Мы сейчас шутим с Леной, что мне Илью в чужие руки было бы жалко отдавать», — говорила Катя в интервью Борису Корчевникову на программе «Судьба человека». Сейчас Бирюкова стала сниматься меньше. После грандиозного успеха сериала «Саша + Маша» популярность спала, и проектов такого уровня у 51-летней актрисы нет. «И сейчас мне комфортно», — заявила она в недавнем интервью.