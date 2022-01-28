Елена Малышева рассказала, кому опасен новый штамм вируса

60-летняя ведущая Елена Малышева исследовала «Омикрон». Ведущая программы «Жить здорово!» дала много рекомендаций россиянам с начала пандемии. Елена Васильевна активно призывает соотечественников делать прививки, а недавно посетила ковидный госпиталь на ВДНХ. Телеведущая посчитала, что занятость клиники внушает оптимизм, так как смертность от «Омикрона» минимальная. Сегодня Елена Васильевна подробно рассказала, как лечиться при новом штамме COVID-19. Доктор медицинских наук указала, что он самый слабый из всех известных. «Остальные тоже были не особо сильны. Но этот просто подарок. «Омикрон» не поражает легкие. У 50% людей «Омикрон» течет бессимптомно. У остальных 50% людей омикрон течет как ОРЗ», — заверила Малышева. Она призвала не паниковать в случае болезни. Эксперт уточнила, что ОРЗ длится 3–7 дней и не требует никаких лекарств, кроме симптоматических. Не стоит стремиться сразу сдать тест на коронавирус, так как лечение не зависит от того, есть он или нет, советует Малышева.Елена Малышева «При ОРЗ всё одинаково. Большое количество воды. Жаропонижающие, если есть температура. Для беременных и кормящих мам единственный разрешенный жаропонижающий препарат — это парацетамол. Только для него доказана безопасность применения при беременности и кормлении грудью», — пояснила доктор. Обращаться в скорую помощь следует, если температура тела выше 38,5 °C более 3 дней и ее не снижают жаропонижающие. На серьезные проблемы также указывают одышка, невозможность подняться на второй этаж без остановок или нехватка воздуха при разговоре. «Еще раз подчеркну: «Омикрон» вызывает ОРЗ. Нет никакого смысла идти в поликлинику, стоять в очереди и заражаться другими инфекциями! Спокойно лечитесь дома», — отметила Малышева. Тем не менее несколько категорий людей могут переносить «Омикрон» и тяжело. «Пожилые невакцинированные люди. Для этой группы любой вирус страшен. Люди из высокой группы риска: 65+ с тяжелыми сопутствующими болезнями, пациенты с иммунодефицитами, онкологические пациенты, пациенты с тяжелыми аутоиммунными болезнями. Это группы людей, чей организм может просто не вырабатывать антитела ни на вакцину, ни после болезни», — сказала Елена Васильевна. Она добавила, что вакцина остается лучшим способом защиты от смерти и тяжелого течения болезни. За последние сутки коронавирусом заразились 88 816 россиян, это новый антирекорд. От последствий инфекции скончались 665 человек.