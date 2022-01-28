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Евгений Петросян растрогал редким фото подросшего сына

Евгений Петросян растрогал редким фото подросшего сына
Юморист Евгений Петросян показал  подросшего сына Вагана, которому скоро исполнится два года. Евгений Петросян редко делится семейными кадрами. Но сегодня он сделал исключение и опубликовал у себя в блоге трогательное фото с сыном Ваганом. Юморист держит его на руках, нежно прижимает к себе и показывает иконы. «Счастье! Продолжение Евгения Вагановича!», «Какое счастье — сыночка обнимать дай Бог здоровья и радости» «Какой славный!» «Худенький красавчик-брюнет. Какой уже большой сынок!» — прокомментировали поклонники.
Евгений Петросян с сыном Ваганом Недавно и жена юмориста Татьяна Брухунова показала себя и сына в домашней обстановке. Татьяна надела симпатичную розовую пижаму в крупный горох, а почти годовалый Ваган предстал в голубом слипе с принтом в виде слонов и в кепке. Малыш снова не был полностью повернут лицом к объективу камеры. Поклонников умилили нежные кадры Брухуновой с сыном. Многие отметили, что малыш Вагаша стал маминой копией.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально оформили отношения в конце 2019 года. А спустя несколько месяцев у супругов родился сын. Точную дату рождения отпрыска юморист до сих пор не раскрывает, но, по слухам, это произошло в начале марта 2020 года. Причем многие сомневаются в том, что именно 32-летняя Брухунова выносила ребенка. Говорят, знаменитости воспользовались услугами суррогатной матери, а Ваган появился на свет в клинике в Дубае. Ради Татьяны Евгений Ваганович оставил свою Елену Степаненко, с которой прожил в браке больше тридцати лет. Между бывшими супругами до сих пор идут судебные тяжбы по разделу имущества. Напомним, у Евгений Петросяна есть еще взрослая дочь Виктория от первого брака, а также двое внуков и правнук, появившийся на свет в один год с сыном юмориста.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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