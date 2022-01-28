Евгений Петросян растрогал редким фото подросшего сына

Юморист Евгений Петросян показал подросшего сына Вагана, которому скоро исполнится два года. Евгений Петросян редко делится семейными кадрами. Но сегодня он сделал исключение и опубликовал у себя в блоге трогательное фото с сыном Ваганом. Юморист держит его на руках, нежно прижимает к себе и показывает иконы. «Счастье! Продолжение Евгения Вагановича!», «Какое счастье — сыночка обнимать дай Бог здоровья и радости» «Какой славный!» «Худенький красавчик-брюнет. Какой уже большой сынок!» — прокомментировали поклонники.Евгений Петросян с сыном Ваганом Недавно и жена юмориста Татьяна Брухунова показала себя и сына в домашней обстановке. Татьяна надела симпатичную розовую пижаму в крупный горох, а почти годовалый Ваган предстал в голубом слипе с принтом в виде слонов и в кепке. Малыш снова не был полностью повернут лицом к объективу камеры. Поклонников умилили нежные кадры Брухуновой с сыном. Многие отметили, что малыш Вагаша стал маминой копией.Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально оформили отношения в конце 2019 года. А спустя несколько месяцев у супругов родился сын. Точную дату рождения отпрыска юморист до сих пор не раскрывает, но, по слухам, это произошло в начале марта 2020 года. Причем многие сомневаются в том, что именно 32-летняя Брухунова выносила ребенка. Говорят, знаменитости воспользовались услугами суррогатной матери, а Ваган появился на свет в клинике в Дубае. Ради Татьяны Евгений Ваганович оставил свою Елену Степаненко, с которой прожил в браке больше тридцати лет. Между бывшими супругами до сих пор идут судебные тяжбы по разделу имущества. Напомним, у Евгений Петросяна есть еще взрослая дочь Виктория от первого брака, а также двое внуков и правнук, появившийся на свет в один год с сыном юмориста.