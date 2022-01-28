Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Гороскоп на неделю поможет вам правильно спланировать дела и настроиться на нужный лад. Советы астрологов будут полезными для представителей всех Знаков Зодиака. Они помогут вам оставаться продуктивными в любой ситуации.

Самое главное на этой неделе — оставаться собранными. Для этого старайтесь общаться с приятными людьми и используйте четыре шага к пониманию себя от мастера Шаолинь. На этой неделе нас ожидают очень благоприятные дни, поэтому пришло время действовать. Как бы ни повернулась ваша жизнь, старайтесь не унывать и всегда помнить о силе оптимизма.

Овен

У Овнов наступает благоприятное время для обучения чему-то новому. Например, можно начать изучение языков, либо начать заниматься спортом, попробовать освоить какие-то полезные навыки — например, ремонта или готовки. На этой неделе Овны будут впитывать новые знания, как губка. Главное, чтобы они были им интересны и в целом полезны. Не помешает стать чуть более мечтательными. Не нужно бояться этого, так как мысли о светлом будущем дарят мотивацию, удачу и укрепляют энтузиазм. В целом неделя будет весьма насыщенной.

Телец

Тельцам стоит позаботиться о своем здоровье и биополе. В первую очередь им нужно на время отложить гаджеты в сторону, ведь они не лучшим образом влияют на энергетику. Особенно важно это делать вечером перед сном, чтобы сон был более здоровым и приятным. Наступает время перемен, причем в самых разных сферах жизни. Тельцам необходимо постараться воспользоваться моментом, чтобы исправить ошибки прошлого. Для максимально быстрой реализации планов необходимо действовать в одиночку и не ждать помощи со стороны. Планеты на их стороне.

Близнецы

Астрологи сообщают, что у Близнецов на этой неделе может в жизни появиться человек, который связан с ними кармой. Возможно, что это будет наказанием за прошлые ошибки, но есть и вероятность того, что, наоборот, такой человек принесет Близнецам счастье и любовь. Это может быть также друг, духовный наставник. Что касается жизни в целом, то Близнецам сейчас лучше не принимать желаемое за действительное. Важно быть максимально объективными в анализе реального положения дел. Это поможет не допустить ошибок в работе и бизнесе.

Рак

Ракам удастся на этой неделе улучшить свое настроение и самочувствие. Звезды и планеты им в этом помогут. Также ускорить этот процесс можно будет при помощи трех полезных практик. Не исключено, что безмятежность выходных дней будет нарушена спорами с близкими людьми или друзьями. Чтобы этого не произошло, лучше не выяснять отношений, а при наличии разногласий не стоять на своем. Также ночные светила могут поставить представителей данного Знака перед очень важным выбором. В какой именно сфере жизни это произойдет, прогнозировать трудно.

Лев

Вполне возможно, что в предыдущие несколько дней у Львов все шло наперекосяк. Ничего страшного, ведь в период с 31 января по 6 февраля ночные светила помогут Львам все исправить. Также эксперты рекомендуют представителям этого Знака пользоваться семью неожиданными способами, которые помогут наладить жизнь. В делах и в любовной сфере Львам понадобится хладнокровие и спокойствие. Принимать решения на горячую голову нельзя, иначе можно наломать дров и только ухудшить положение дел. Не стоит также отправляться в дальние поездки.

Дева

Девы, будучи самыми искренними Знаками Зодиака, могут нажить себе проблемы, сказав что-то лишнее. Важно уметь признаваться в чувствах, но астрологи настоятельно рекомендуют делать это осторожнее. Первое, о чем стоит помнить всем открытым людям этого Знака, — осторожность. Слова могут быть сильнее поступков. Они могут разрушить отношения, дружбу, какими бы хорошими они до этого момента ни были. Также астрологи советуют ничего не терять в этот период: потерянное в начале февраля уже никогда не вернется к Девам назад.

Весы

Весам познать счастье помогут другие люди. Нужно прислушиваться к советам и рекомендациям близких и друзей. Также на пути к просветлению важно будет ознакомиться с семью индейскими мудростями. Чем больше знаний и опыта впитают в себя Весы, тем лучше для них. Астрологи советуют направить вектор мыслей в сторону той сферы, которая сейчас находится в наибольшем упадке. Нужно изменить свою жизнь, но для этого придется «встать с дивана». Хватит терпеть хаос и проблемы. Настало время взять всё в свои руки.

Скорпион

Самый большой враг любого Скорпиона в период с 31 по 6 число — негативные установки. Они будут мешать добиваться желаемого и лишать Скорпионов счастья. Если есть какие-то разногласия с близкими, друзьями или партнерами, лучше посвятить эти семь дней их урегулированию. Настало время примирения, поиска компромиссов. В любовной сфере можно действовать по наитию, а вот в делах и в работе нужно не отключать логику. Если будут какие-то безосновательные сомнения относительно предстоящих дел, лучше прислушаться к внутреннему голосу.

Стрелец

Это очень благоприятная неделя для представителей данного Знака Зодиака. Астрологи считают, что Стрельцам легко удастся побороть черную полосу в жизни. Мощный заговор от проблем и неудач ускорит этот процесс. Важно стремиться к переменам. Даже не самые лучшие на первый взгляд изменения в итоге окажутся благоприятными. Все изменения начинаются с малого, так что нужно просто начать. Неделя обещает быть крайне плодотворной для трудолюбивых и ответственных Стрельцов. Ветер может смениться со встречного на попутный.

Козерог

Козерогам удастся исполнить заветное желание и привлечь удачу. Эта неделя для них будет успешной во всех смыслах. Текущее положение планет удачно для начала новых дел и решения накопленных забот и проблем. Астрологи советуют быть внимательнее к близким людям, а также сторониться конфликтов. Импульсивность Козерогов может стоить им очень дорого. Все трудности и проблемы этого периода стоит воспринимать как возможность стать лучше. Не нужно бояться просить помощи у близких, но без приказного тона. Важно быть вежливыми.

Водолей

Начало недели будет очень непростым. Если вдруг в жизни все станет плохо, три главных совета помогут людям этого Знака найти выход из сложившейся ситуации. Не лишним будет научиться доверять своей интуиции. Шестое чувство будет усилено Меркурием, особенно с 4 февраля. Все возможные невзгоды быстро пройдут и не оставят следа в душе этих людей, так что не стоит настраиваться на худшее. После тяжелых трудовых дней важно правильно отдыхать. Не стоит ходить куда-то, если есть физическая усталость. Всем, кто работает в офисе, наоборот, нужно больше гулять.

Рыбы

Подсознание Рыб начнет работать на них. Эти люди в период с 31 января по 6 февраля смогут избавиться от страхов и сомнений, преодолеть все плохое и стать лучшей версией себя. Важно помнить о признаках корректной работы подсознания, чтобы лучше понимать и правильность заданного вектора развития. Люди делятся на миротворцев и зачинщиков беспорядка. Рыбам стоит примкнуть к первому лагерю. Это поможет им избавиться от кармических долгов и привлечь больше удачи в свою жизнь. Звездам понравится желание Рыб помогать другим.