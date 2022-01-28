Хоррор Don’t Be Afraid теперь доступен на приставках Xbox





Сегодня на Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз игры Don’t Be Afraid, которая в декабре 2020 года вышла в Steam. Игра стала довольно популярной у любителей хорроров, в Steam у нее «Очень положительные» отзывы от игроков.

Don’t Be Afraid — это классический хоррор, в котором предстоит выживать и разгадывать тайны. Основная особенность игры, что главным героем в ней является 11-летний мальчик Дэвид, которого похитил психопат и удерживает в своем доме. Дэвид старается сбежать, и для этого ему предстоит исследовать дом, наполненный разными сюрпризами.

Игру Don’t Be Afraid хвалят за пугающую атмосферу, несколько вариантов концовок и интересный сюжет. Но графически проект далеко не совершенен, что можно видеть в трейлере ниже.

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Отметим, что на Xbox игра Don’t Be Afraid продается за $9,99.

Don’t Be Afraid

В доме, полном головоломок, вас удерживает детоубийца. Сломайте созданную им систему, сбегите и покончите с этим кошмаром.

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