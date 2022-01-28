Именины в феврале 2022 года

Вадим Карасев

Каждый день церковь отмечает память того или иного святого. Если ваше имя совпадает с именем святого, значит этот день будет для именинами. Эксперты рассказали, у кого будут именины в феврале 2022 года.

В дни ваших именин полезно читать молитвы, посещать церковь, причащаться и исповедаться во грехах. Не пропускайте эти дни, если хотите наладить духовную связь со своим святым.

Мужские именины в феврале

1 февраля: Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор.

2 февраля: Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел.

3 февраля: Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.

4 февраля: Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

5 февраля: Геннадий, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.

6 февраля: Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

8 февраля: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Петр, Семен, Федор.

9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр.

10 февраля: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Федор, Феодосий.

11 февраля: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Петр, Рустик, Степан, Федор.

13 февраля: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.

14 февраля: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

16 февраля: Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.

17 февраля: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.

18 февраля: Антон, Макар, Михаил, Феодосий.

19 февраля: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан.

20 февраля: Александр, Алексей, Лука, Петр.

21 февраля: Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

22 февраля: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.

23 февраля: Аким, Анастасий, Антон, Аркадий, Валериан, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.

24 февраля: Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар.

25 февраля: Алексей, Антон, Евгений.

26 февраля: Анисим, Артемий, Василий, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.

27 февраля: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.

28 февраля: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен.

Женские именины в феврале

1 февраля: Феодосия.

2 февраля: Инна, Римма.

3 февраля: Агния.

5 февраля: Евдокия, Екатерина.

6 февраля: Ксения.

8 февраля: Мария.

10 февраля: Ольга.

12 февраля: Пелагея.

16 февраля: Анна.

17 февраля: Анна, Екатерина.

18 февраля: Агафья, Александра, Василиса.

19 февраля: Мария, Марфа, Христина.

23 февраля: Анна, Валентина, Галина.

25 февраля: Мария.

26 февраля: Анна, Вера, Зоя, Ирина, Светлана.

28 февраля: Евфросиния, София.