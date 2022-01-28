Именины в феврале 2022 года
Каждый день церковь отмечает память того или иного святого. Если ваше имя совпадает с именем святого, значит этот день будет для именинами. Эксперты рассказали, у кого будут именины в феврале 2022 года.
В дни ваших именин полезно читать молитвы, посещать церковь, причащаться и исповедаться во грехах. Не пропускайте эти дни, если хотите наладить духовную связь со своим святым.
Мужские именины в феврале
1 февраля: Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор.
2 февраля: Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел.
3 февраля: Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.
4 февраля: Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.
5 февраля: Геннадий, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.
6 февраля: Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей.
7 февраля: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
8 февраля: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Петр, Семен, Федор.
9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр.
10 февраля: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Федор, Феодосий.
11 февраля: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.
12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Петр, Рустик, Степан, Федор.
13 февраля: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.
14 февраля: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
16 февраля: Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.
17 февраля: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.
18 февраля: Антон, Макар, Михаил, Феодосий.
19 февраля: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан.
20 февраля: Александр, Алексей, Лука, Петр.
21 февраля: Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.
22 февраля: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.
23 февраля: Аким, Анастасий, Антон, Аркадий, Валериан, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.
24 февраля: Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар.
25 февраля: Алексей, Антон, Евгений.
26 февраля: Анисим, Артемий, Василий, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.
27 февраля: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.
28 февраля: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен.
Женские именины в феврале
1 февраля: Феодосия.
2 февраля: Инна, Римма.
3 февраля: Агния.
5 февраля: Евдокия, Екатерина.
6 февраля: Ксения.
8 февраля: Мария.
10 февраля: Ольга.
12 февраля: Пелагея.
16 февраля: Анна.
17 февраля: Анна, Екатерина.
18 февраля: Агафья, Александра, Василиса.
19 февраля: Мария, Марфа, Христина.
23 февраля: Анна, Валентина, Галина.
25 февраля: Мария.
26 февраля: Анна, Вера, Зоя, Ирина, Светлана.
28 февраля: Евфросиния, София.